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Суббота, 18 марта 2017 года, № 28


На слуху: значимые события недели

Конфликт между полицией и участниками блокады

Вечером 14 марта на блокпосту возле Славянска возник конфликт из-за отказа группы из более чем 35 лиц проходить проверку. Участники блокады заявили, что правоохранители побили народного депутата вместе с соратниками. В полиции же уверяют, что депутат Парасюк начал бить силовиков и пытался отобрать у них оружие. В ходе конфликта семь полицейских получили телесные повреждения.

В Турцию по ID-картам

Украина и Турция подписали соглашение, которое позволит гражданам этих стран ездить по ID-картам без загранпаспортов. Граждане Украины и Турции, у которых есть ID-паспорт, смогут въезжать, выезжать, следовать транзитом и находиться без виз на территории Турции и Украины соответственно сроком до 90 дней в течение 180 суток. Цена оформления ID-паспорта составляет от 87 до 174 гривен.

ООН осудила конфискацию украинских компаний

В ООН назвали военным преступлением «национализацию» украинских предприятий в непризнанных республиках. Захват частной собственности в контексте вооруженного конфликта может считаться военным преступлением мародерства, говорят в ООН. В то же время здесь обеспокоены блокадой Донбасса, которая угрожает функционированию важной инфраструктуры на востоке Украины.

С Парасюка просят снять неприкосновенность

В Мариуполе подписано обращение к Президенту Украины о лишении неприкосновенности народного депутата Парасюка, нападавшего на полицейских и угрожавшего им. Об этом на своей странице в Facebook написал начальник полиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин. Он уточнил, что письмо уже подписали более 500 сотрудников Национальной полиции Донетчины.

На КПВВ Донбасса – транспортный коллапс

Если в конце зимы общее количество стоящих в очереди автомобилей по утрам редко превышало отметку 600-700, то в последнее время около пунктов пропуска скапливается более тысячи транспортных средств. По данным Госпогранслужбы, 16 марта на КПВВ находилось 1095 автомобилей: «Майорск» – 100/250; «Марьинка» – 300/200; «Новотроицкое» – 40/25; «Гнутово» – 150/30.

  


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