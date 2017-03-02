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Суббота, 18 марта 2017 года, № 28


В Мариуполе изменится маршрут трамваев

Схема движения мариупольских трамваев №№ 7, 9 и 11 изменена в связи с аварийным состоянием участка трамвайного полотна. Решить проблему с доставкой рабочих на меткомбинат имени Ильича помогут заводские автобусы, сообщил заместитель директора департамента транспорта и связи Мариупольского горсовета Виктор Мендрин.

По его словам, движение данных маршрутов придется изменить, поскольку участок трамвайного пути от остановки «Западная» до аглофабрики признан технически неисправным. Поэтому принято решение, что с 27 марта маршруты №№ 9 и 11 будут курсировать по направлению Левый берег – Кальмиусский район через остановку «Западная». Маршрут трамвая №7 продлили от улицы Казанцева до энергоучастка, он также будет проезжать «Западную». Оттуда на аглофабрику работники меткомбината имени Ильича смогут доехать на заводских автобусах бесплатно. Пересесть с трамваев  в автобусы можно будет на остановке  «Азовэлектросталь», пройдя через КПП №6 к конторе листопрокатного цеха, к остановке «ЛПЦ-1700»; на остановке «Западная», пройдя через КПП №33 к этой остановке на территории меткомбината имени Ильича.

 Расписание движения трамваев подогнано под автобусный маршрут, оно рассмотрено совместно с руководством меткомбината имени Ильича с учетом смен работников. С расписанием движения трамваев и заводских автобусов можно ознакомиться на сайте Мариупольского горсовета или на внутреннем портале предприятия.

Соб. инф.

  


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