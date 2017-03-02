Суббота, 18 марта 2017 года, № 28

С юбилеем, Приморский! Фото Евгения Носенко «Ильичевец. Город» не остался в стороне. Помочь активистам в озеленении Приморского парка вызвался и журналист газеты.



В честь юбилейной даты Приморская райадминистрация провела творческий конкурс среди местных жителей, в котором каждый участник мог выразить любовь и признание родному району музыкальным, поэтическим произведением или художественной фотографией. Итоги конкурса были подведены 16 марта на торжественном мероприятии. Празднование состоялось в стенах мариупольского драматического театра. С юбилеем жителей района поздравили секретарь городского совета Степан Махсма, руководители градообразующих предприятий, председатели КСН и творческие коллективы. На сцене награждали лучших сотрудников образовательных, медицинских учреждений и предприятий Приморского района. Подарок преподнес и общественный союз «Зеленый центр Метинвест» – его активисты высадили 50 тополей вдоль аллеи детей вой­ны. В 2008 году благодаря помощи меткомбината имени Ильича и инициативе общественной организации «Защита детей войны» это место стало одной из визитных карточек района. В рамках конкурса «Город – нашими руками» сотрудники «Зеленого центра» установили красивую арку на входе и удобные лавочки вдоль всей аллеи. «В этой аллее отразилось уважение к людям, которые пережили страшный период Второй мировой войны», – отметила депутат Мариупольского горсовета Ирина Дудина. «Сейчас по аллее детей войны частенько прогуливаются мариупольцы, причем не только жители Приморского района. В ближайших планах «Зеленого центра Метинвест» – благоустройство смотровой площадки возле памятника морякам-десантникам. Мы хотим обновить покрытие, установить новые лавочки и реставрировать старые, чтобы популярная зона отдыха заиграла яркими красками и стала еще комфортнее для горожан. Символично, что именно с Приморского района стартовала серия мастер-классов по озеленению балконов и палисадников в рамках конкурса "Цветущий город"», – рассказал координатор ОС «Зеленый центр Метинвест» Сергей Магера. ГлававЂ‚ПриморскойвЂ‚райадминистрации Владимир Петров отметил, что в озеленении и благоустройстве района участвуют не только чиновники и градообразующие предприятия, но и местные жители. Например, в прошлый выходной мариупольцы дружно вы­шли на уборку сухой поросли и мусора. «Район динамично развивается, и в этом году мы намерены реализовать множество амбициозных инициатив по развитию зон массового отдыха. На данный момент разрабатываются проекты по реконструкции аллеи ветеранов на бульваре Хмельницкого, аллеи детей войны, зеленой зоны Приморского парка и так далее. В перспективе благо­устройство пешеходных и велосипедных дорожек, а также создание мест для занятий спортом», – поделился планами Владимир Петров. Есть чем гордиться: Район славится уголками досуга и зелеными зонами, песчаными пляжами и радушными жителями. На его территории проживает более 75 тысяч мариупольцев. Здесь 26 учебных заведений, четыре учреждения культуры и 12 – здравоохранения. Татьяна Мацкова