Суббота, 18 марта 2017 года, № 28





Метинвест выступил с заявлением

Вследствие требований руководства непризнанных республик о необходимости перерегистрации предприятий, находящихся в так называемых ДНР и ЛНР, Группа Метинвест заявляет о полной потере контроля над работой всех своих активов на временно неконтролируемой территории.

На предприятия Группы Метинвест на неконтролируемой территории пришли неизвестные люди, которые потребовали перерегистрировать предприятия в юрисдикции непризнанных республик, а также начали инвентаризацию и опись имущества.

В случае неповиновения они угрожали сотрудникам предприятий физической расправой. Так как Группа Метинвест не может подвергать сотрудников риску и нарушать законодательство Украины, компания считает невозможным продолжать какую-либо хозяйственную деятельность на этих предприятиях. Это заявление касается деятельности ЧАО «Енакиевский металлургический завод» (включая его Макеевский филиал – ЧАО «Макеевский металлургический завод»), ЧАО «Енакиевский коксохимпром». А также ЧАО «Харцызский трубный завод», ЧАО «Комсомольское рудоуправление», ЧАО «Краснодон­уголь»,вЂ‚ЧАОвЂ‚«Донецккокс»вЂ‚и Совместного украинско-швейцарского предприятия ООО «Метален».

Генеральный директор Группы Метинвест Юрий Рыженков отметил, что компания не может подвергать риску своих сотрудников и нарушать законодательство Украины: «Решение о прекращении работы наших предприятий на территории так называемых ДНР и ЛНР – это вынужденный шаг, который вызван нашим категорическим несогласием с требованием сменить украинскую юрисдикцию. Кроме того, в сложившихся условиях мы не можем контролироватьвЂ‚деятельность предприятий и, соответственно, нести ответственность за происходящее на их территории.

Предприятия Группы Метинвест, расположенные на неконтролируемой территории, с самого начала военного конфликта в Донбассе были перерегистрированы на контролируемой территории. Только в 2016 году эти предприятия перечислили в украинские бюджеты разных уровней около 1,4 млрд грн. На них были трудоустроены более 20 тысяч сотрудников. Трудовые отношения с работниками активов Группы Метинвест на неконтролируемой территории будут урегулированы в рамках действующего украинского законодательства.

Сотрудникам этих предприятий будут предложены варианты трудоустройства на предприятиях компании на контролируемой территории Украины: в Запорожье, Кривом Роге и Мариуполе».

Для защиты своих прав в данном вопросе Группа Метинвест будет обращаться как в государственные органы Украины, так и в международные организации.