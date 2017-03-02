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Четверг, 16 марта 2017 года, № 27


В оркестре вместе с мамой

Музыка побуждает мыслить красноречиво. Именно поэтому любовь к ней необходимо прививать с ранних лет.

В детском саду №163 под руководством Виктории Зеленой работает необычный клуб «Кобзарики-дошколярики», занятия в котором проводит музыкальный руководитель Татьяна Муратова. Недавнее заседание клуба прошло в форме интерактивного родительского собрания.

Татьяна Муратова подготовила для родителей интересный формат: сначала ознакомила с программой музыкальных занятий для детей, потом продемонстрировалавЂ‚детскиевЂ‚музыкальные инструменты, на которых педагог учит играть детишек. Поразило разнообразие: тут были струнные музыкальные инструменты (детские бандуры, цимбалы), духовые (сопилки), ударные (трещотки, барабан, бубен, треугольник). Очень необычны инструменты, изготовленные из дерева: кубики, сердечки, погремушки, палочки, ксилофон, ложки, звоночки на деревянной палочке. Все они украшены резьбой по дереву.

На отдельном столе были размещены погремушки из пластиковых бутылочек в виде сказочных персонажей. И взрослые тут же представили, как интересно играть на таких инструментах детям. Татьяна Муратова рассказала, что такие инструменты-игрушки не продают ни через Интернет, ни в магазине, ни на рынке. Их подарили детскому саду школьники СОШ №1 пгт Розовка Запорожской области. На занятиях кружка «Художественная обработка дерева» они под руководством Ирины Барановой проектируют и изготавливают инструменты для музыкального ансамбля «Кобзарики-дошколярики». Родители решили тоже изготовить самодельные музыкальные инструменты для своих сыновей и дочек, чтобы создать в помещении группы специальный уголок для самостоятельного музицирования.

 Но родителей ждал еще один сюрприз: им предстояло сыг­рать в оркестре «Экосез» Шуберта (фрагмент). На пюпитре лежала партитура, родители вооружились погремушками, звоночками, ложками, треугольниками и под аккомпанемент фортепиано с большим увлечением – как дети! – радостно играли в оркестре.

Это было фантастическое родительское собрание! Пусть на первый взгляд некоторых взрослых это только детская игра, но для личности ребенка – это важный шаг к познанию окружающего мира.

На занятиях дети пели украинские песни под аккомпанемент бандуры, научились играть на сопилках. Успели юные музыканты и на гастролях побывать – в специализированной школе №63 и в библиотеке имени Тараса Шевченко, где они приняли участие в концертах, посвященных годовщине рождения Кобзаря.

Татьяна Муратова воспитывает в детях любовь к украинскому музыкальному искусству, развивает мышление, память, воображение, элементарную музыкальную культуру. Такими учителями и воспитателями Мариуполь вправе гордиться.

Члены родительского комитета детсада №163

 

  


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