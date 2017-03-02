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Четверг, 16 марта 2017 года, № 27


Последние приготовления к старту

Главный тренер приазовцев Александр Севидов вручил игровые футболки Сергею Яворскому (№13), Артуру Новотрясову (№16), Максиму Жичикову (№11), Сергею Рудыке (№88) и Александру Мигунову (№90).

«Мы надеемся, что эти ребята добавят новые краски в нашу игру. Осенью у нас были определенные проблемы. Думаю, что эти квалифицированныевЂ‚игрокивЂ‚помогут нам решить поставленную задачу. Будут ли еще приобретения? У нас есть проблемы с реализацией моментов: создаем много возможностей, а забиваем мало. Поэтому нам нужен атакующий игрок. Также для глубины состава нам необходим универсальный защитник, который способен закрыть сразу несколько позиций. Если найдем таких игроков, наша селекционная работа будет завершена», – рассказал Александр Севидов.

Сергей Яворский хорошо знакомвЂ‚мариупольскимвЂ‚болельщикам, он уже выступал за «Ильичевец» и сейчас, по его словам, готов помочь команде завоевать путевку в Премьер-лигу: «Очень хотелось вернуться в Мариуполь. В команде играют мои старые друзья Женя Гальчук, Игорь Тищенко. Наверное, это ностальгия. Вернулся, как домой. Больше сердцем думал, а не головой. Почему выбрал 13-й номер? Я играл в «Ильичевце» под этим номером на протяжении многих лет, поэтому решил ничего не менять».

А затем состоялся товарищеский поединок главной команды с «Ильичевцем-2». Поначалу планировался матч с запорожским «Металлургом», но команда из соседней области в последний момент не смогла прибыть в Мариуполь.

Дебют встречи остался за командой Александра Волкова. Уже на 1-й минуте Калинин опасно пробил издали – выше ворот. Через пять минут Авагимян мощно «выстрелил» с 20 метров – Гальчук перевел мяч на угловой. И после подачи корнера вторая команда вышла вперед. На 14-й минуте Неплях едва не сравнял счет – Лысюк отразил удар защитника с трех метров после прострела справа. Затем пробивал по воротам Буй. На 26-й минуте «Ильичевец» также после углового сравнял счет – Игорь Тищенко «замкнул»вЂ‚дальнюювЂ‚штангу.вЂ‚Через три минуты Дмитрий Иванисеня «расстрелял» ворота второй команды после передачи Тищенко. На 33-й минуте Александр Козак мощным ударом завершил быструю атаку своей команды – 3:1. Незадолго до свистка рефери на перерыв «Ильичевец-2» забил свой второй мяч в игре – Олег Денисов со штрафного неотразимо пробил в «девятку». Гол-красавец! Во втором тайме более опытная команда Александра Севидова («рулевой» приазовцев в перерыве полностью поменял состав) забила четыре мяча в ворота оппонентов. Результативными ударами отличились Денис Кожанов, Руслан Фомин, Дмитрий Мишнев и Сергей Вакуленко.

В весенней части чемпионата Украины среди команд первой лиги «Ильичевец» стартует 18 мартавЂ‚домашнимвЂ‚поединком с киевским «Арсеналом» Начало встречи в 14:00.

  


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