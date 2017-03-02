Четверг, 16 марта 2017 года, № 27





Ватерпольная неделя в Мариуполе

Держим кулаки за наших. Мариупольских спортсменов ждут сильные соперники.





Одна за другой игры тура проведут Cуперлига и Высшая лига. Первая стартует 17 марта вечерними матчами: в 19:00 начнется встреча «Мариуполя» и команды Харьковского техуниверситета (НТУ ХПИ), а в 20:15 – динамовцев Львова и сборной Харьковской области.

В субботу, 18 марта, в 10:30 мариупольцы играют против сборной харьковчан, а затем в 11:45 львовяне против политеха.

Завершается тур для представителей Суперлиги в воскресенье, 19 марта. Первыми в 9:30 на поле выйдут давние принципиальные соперники – команды Мариуполя и Львова. После этого в 10:45 начнется харьковское дерби.

ДлявЂ‚этойвЂ‚четверкивЂ‚третий тур чемпионата начнется в конце апреля в Харькове, четвертый – в мае во Львове. Ну а победитель определится по результатам запланированных на июнь игр в формате плей-офф.

Сразу по окончании баталий в Суперлиге в поединок вступают восемь команд из Высшей лиги: по четыре в Мариуполе и Харькове. В мариупольской подгруппе «В» выступают сборная Киевской области и команды спортшкол Мариуполя, Львова и Днепра.

В понедельник, 20 марта, в 19:00 начнется матч между СДЮШОР

Днепра и КЗ ДЮСШ «Меотида» Мариуполя. В 20:15 сборная Киевщины встречается с КЗ ЛОР «ЛУФК» – ДЮСШ №3 Львова.

Во вторник, 21 марта, состоится матч «Меотиды» со львовскими ватерполистами (10:00), а также днепровцев и киевлян (11:15).

В среду, 22 марта, под занавес тура на поле выйдут представители львовской и днепровской спортшкол (9:30), а мариупольцы сыграют против киевлян.