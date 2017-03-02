Ильичевец
Свидетельства
О газете Ильичевец
Подписка на газеты
ON-LINE Подписка
Архив газеты Ильичевец
Архив Видео + Радио
Вестник
МиГ
Фоторепортажи
Фото

Сегодня: 16 марта 2017 года, Четверг
«Олимпиада была и остается моей главной целью в борьбе»
Увидел своими глазами
Начать с графики
Главная | Архив газеты| Редакция | ФОТО | Видео  | Реклама | Объявления | TB Программа | ON-LINE Подписка | Вперед Пегас

Новости

 RSS-канал новостей
Главная / Новости / Ватерпольная неделя в Мариуполе

Четверг, 16 марта 2017 года, № 27


Ватерпольная неделя в Мариуполе

Держим кулаки за наших. Мариупольских спортсменов ждут сильные соперники.

Одна за другой игры тура проведут Cуперлига и Высшая лига. Первая стартует 17 марта вечерними матчами: в 19:00 начнется встреча «Мариуполя» и команды Харьковского техуниверситета (НТУ ХПИ), а в 20:15 – динамовцев Львова и сборной Харьковской области.

В субботу, 18 марта, в 10:30 мариупольцы играют против сборной харьковчан, а затем в 11:45 львовяне против политеха.

Завершается тур для представителей Суперлиги в воскресенье, 19 марта. Первыми в 9:30 на поле выйдут давние принципиальные соперники – команды Мариуполя и Львова. После этого в 10:45 начнется харьковское дерби.

ДлявЂ‚этойвЂ‚четверкивЂ‚третий тур чемпионата начнется в конце апреля в Харькове, четвертый – в мае во Львове. Ну а победитель определится по результатам запланированных на июнь игр в формате плей-офф.

Сразу по окончании баталий в Суперлиге в поединок вступают восемь команд из Высшей лиги: по четыре в Мариуполе и Харькове. В мариупольской подгруппе «В» выступают сборная Киевской области и команды спортшкол Мариуполя, Львова и Днепра.

В понедельник, 20 марта, в 19:00 начнется матч между СДЮШОР

Днепра и КЗ ДЮСШ «Меотида» Мариуполя. В 20:15 сборная Киевщины встречается с КЗ ЛОР «ЛУФК» – ДЮСШ №3 Львова.

Во вторник, 21 марта, состоится матч «Меотиды» со львовскими ватерполистами (10:00), а также днепровцев и киевлян (11:15).

В среду, 22 марта, под занавес тура на поле выйдут представители львовской и днепровской спортшкол (9:30), а мариупольцы сыграют против киевлян.

После этого команды Высшей лиги проведут еще два тура по круговой системе, распределив между собой места с пятого по четырнадцатое.

 

  


Другие новости выпуска № 27 от 16 марта 2017 года
  • Убийственная реформа скорой /
  • Непримиримое соседство /
  • Полная блокада /
  • Остановлен Северный ГОК /
  • Виновата реформа? /
  • Реформаторы, спуститесь на землю / Говорит главред
  • К омбудсмену обратились десятки посетителей / С просьбой о помощи
  • В защиту медиков / Блог Владимира Щербакова
  • Мариуполь расцветет с новой силой /
  • Обратная связь с Татьяной Мацковой /
  • Завершен прием заявок на конкурс «Город – нашими руками» /
  • Конкурс мини-проектов набирает популярность /
  • Что говорит закон? /
  • Городская афиша /
  • Покорила талантом / Город музыки с Юлией Франжевой
  • Начать с графики / Рro-творчество с Николаем Пожогиным
  • Информация о земле станет общедоступной /
  • СПРОСИТЕ У ЮРИСТА с Татьяной Собецкой /
  • Последние приготовления к старту /
  • Ватерпольная неделя в Мариуполе /
  • «Олимпиада была и остается моей главной целью в борьбе» / Город спорта с Александром Куртовым
  • В оркестре вместе с мамой /
  • Солнечный дзен Михаила Гаплевского / Мастер с Светланой Кузминской

     

    		•

    Архив выпусков
    Март 2017
    ПнВтСрЧтПтСбВс
    12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031
    год:   месяц:


    Топ новости


    Убийственная реформа скорой

    В результате реорганизации парамедики заменят врачей. Специалисты предупреждают: итог будет плачевный, до больниц доедут далеко не все пациенты

    Подробнее...


    Увидел своими глазами
    Побывав в Широкино, главный дипломат Люксембурга был шокирован масштабами разрушений Подробнее...


    Блокада здравого смысла
    Волонтеры не задумываются о последствиях своей акции для простых украинцев и предприятий Подробнее...


    Праздник весны и очарования
    Завтра дамы будут принимать поздравления с 8 Марта, в субботу ильичевцы выбирали самых красивых, умных и обаятельных Подробнее...


    Сезон ремонта дорог открыт
    Первым делом «Мариупольавтодор» приведет в порядок городские автомагистрали Подробнее...
    RSS лента
    RSS-канал новостей
    http://www.ilich.in.ua/news.rss


    Главная | Новости | Наши издания | Свидетельства | О газете | Подписка | Фоторепортажи | Реклама | Архив выпусков | «Ильич-сталь»

    2002-2009 © "Ильичевец". Электронная почта:

    При цитировании обязательна ссылка на ilich.in.ua.
    При цитировании электронными СМИ размещение активной ссылки ilich.in.ua обязательно.

    		 Редакция:пр. адмирала Нахимова, 116 А г. Мариуполь 875034
    Телефоны: главный редактор (0629) 47-46-45, заместитель главного редактора (0629) 47-45-60, реклама, объявления, подписка (0629)47-46-11, справки по редакции 47-45-76
    		  
    Яндекс цитирования