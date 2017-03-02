Четверг, 16 марта 2017 года, № 27 Город спорта с Александром Куртовым

«Олимпиада была и остается моей главной целью в борьбе» Фото Татьяны Перепелиной: Вот так бы в Токио. На международном турнире в Киеве судьи трижды объявляли победителем Александра Шишмана.



Самый известный и титулованный из ныне выступающих мари­упольских борцов греко-римского стиля, мастер спорта международного класса Александр Шишман на Игры в Рио-де-Жанейро в 2016 году ездил запасным, но на ковер так и не вышел. В весовой категории до 85 кг Украину в Бразилии представлял киевлянин Жан Беленюк, завоевавший там серебряную награду. Похоже, что путевку на следующие игры опять разыграют между собой Беленюк и уроженец поселка Старый Крым. Хотя, как показывают последние события на украинском ковре, претендентов на поездку в Токио в 2020 году хватает. Недавно в Киеве завершился престижный международный турнир, в котором участвовали и Шишман, и Беленюк, но победу в итоге праздновал другой украинский борец. Об этом и не только шла речь в беседе корреспондента «Ильичевца. Город» с Александром Шишманом. – Начался новый олимпийский цикл. Кажется, что до Игр в Токио еще далеко. Но, с другой стороны, время бежит очень быстро, и необходимо уже сейчас начинать самую серьезную подготовку к борьбе за путевку в Японию, не так ли? – Не могу сказать, что следующая Олимпиада за горами. Я был запасным в Рио, видел Игры вблизи, это меня очень мотивировало, надо ехать на Олимпиаду не запасным, а основным. В этом олимпийском цикле я настроен очень серьезно, готов сражаться, доказывать свое право защищать цвета Украины на главных стартах четырехлетия. Нужно действительно быть лучшим в своей категории, ехать в Токио и брать там медаль. – На турнире в Киеве вы в первой схватке обыграли Жана Беленюка. За счет чего удалось победить двукратного чемпиона Европы и чемпиона мира? – Перед поединком настраивался на победу. Не скажу, что приготовил Жану какой-то сюрприз, мы вместе тренируемся в сборной, хорошо знаем друг друга. За счет более активных действий на ковре мне дали один балл, а Жану – предупреждение за пассивное ведение борьбы. Так со счетом 1:0 я и выиграл. – В двух следующих поединках вы обыграли борцов из Туниса и Ирана… – С тунисцем было немного проще, перед этим турниром их сборная вместе с нами тренировалась, и я за ним наблюдал, знал, как с ним бороться, и выиграл по баллам 3:0. А вот с иранцем была очень напряженная схватка, это взрывной борец. По ходу поединка счет был по баллам 2:2, пришлось в концовке добавить в активности, судьи оценили это в один балл, и я выиграл 3:2. Это была схватка за выход в финал. – В финале вы боролись с украинцем Юрием Шкребой из Закарпатья и уступили ему по баллам. – Юрий Шкреба немного старше меня (Александр Шишман 1989 года рождения. – Прим. авт.). До этого мы несколько раз встречались на ковре, и я его обыгрывал. В этот раз он очень серьезно настроился на поединок, активно начал встречу, с первых секунд повел в счете. Первый период завершился вничью 1:1, а во втором соперник стал действовать еще активнее, чему я не смог противостоять и в итоге проиграл 1:2. – В чем причина поражения, может быть, не хватило сил? Провести за один день четыре таких серьезных схватки действительно непросто… – Это так. После первых трех схваток был небольшой перерыв, может быть, это сказалось, чуть «остыл», пришлось снова разминаться, «заводить» себя. Но это поражение не играет большой роли. Скоро поедем на турнир в Болгарию, по результатам которого и определится, кто в начале мая отправится на чемпионат Европы в Сербию, в город Нови-Сад. – Претендентов трое: Шишман, Беленюк и Шкреба? – Как сказал главный тренер сборной Украины, Беленюк сейчас находится не в форме, поэтому на чемпионат Европы точно не поедет. Поэтому выбирать будут между мной и Шкребой, кто лучше выступит в Болгарии, тот и поедет в Сербию. – Кроме европейского чемпионата, какие соревнования в этом году будут для вас приоритетными? – В начале осени состоится чемпионат мира во Франции, в Париже. Хотелось бы попасть и туда. И не только попасть, но и бороться там за награду. – Александр, если бы не борьба, каким видом спорта занялись бы? – Наверное, футболом, я и сейчас выступаю в чемпионате города по футболу, очень нравится этот вид спорта. В юности параллельно занимался борьбой и футболом. Одна семья: «На тренировочных сборах сборной Украины среди борцов нет никакой конкуренции, – рассказывает Александр Шишман. – Однако выходя на ковер в официальных соревнованиях, забываем об этом, ведь в любой схватке должен быть победитель. Это спорт».

