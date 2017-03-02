Четверг, 16 марта 2017 года, № 27

Информация о земле станет общедоступной Земля любит счет. В 2017 году в Мариуполе инвентаризируют весь земельный фонд, это позволит увеличить бюджетные поступления.



В 2017 году в Мариуполе планируют провести полную инвентаризацию всего земельного фонда. Больше порядка – полнее казна «Земля должна быть учтена, а ее использование – контролироваться, данные о распределении земельных участков должны быть в открытом доступе. Мариупольцы вправе знать, кто и в течение какого срока арендует тот или иной участок, где установлены МАФы, и какой вид деятельности там осуществляется, – подчеркнул городской голова Мариуполя Вадим Бойченко. – Сейчас у нас нет четкого реестра, в котором было бы указано, кому и сколько выдано земельных участков, заключены ли договоры, вносится ли оплата за землю. Это неправильно». Наведение порядка в земельной сфере обеспечит дополнительные поступления в городской бюджет, уверен мэр. Неучтенный резерв «ИнвентаризациявЂ‚направлена на выявление недобропорядочных землепользователей, они должны оформить земельные участки и вносить за них плату в соответствии с действующими нормативными документами, – рассказывает начальник управления земельных отношений Дмитрий Титов. – Например, еще в советские времена на территории города строились промбазы, нередко лица, которые этой территорией пользуются, имеют правоустанавливающие документы на строения, но оплачивают только за аренду площади застройки, а не за всю территорию, огороженную забором. Это как раз тот резерв, за счет которого город может увеличить доходы». Сейчас документы по земле хранятся преимущественно на бумажных носителях, в которых способны разобраться специалисты профильного управления. С появлением геоинформацион­нойвЂ‚системы,вЂ‚представляющей собой программное обеспечение с многослойной графикой и удобным, понятным интерфейсом, все изменится: информацию оцифруют, на электронной карте будут помечаться все участки, по которым выявлены те или иные нарушения земельного законодательства, а также будут храниться сведения о должниках с соответствующей историей. Лучше, чем кадастровая карта «ГеоинформационнаявЂ‚система будет дублировать кадастровую карту, но последняя включает в себя обозначения в виде квадратов с указанием кадастрового номера и целевого назначения того или иного участка. В нашей программе кроме этого будет указан арендатор, номер договора аренды, срок его действия и данные по платежам, то есть более полная информация. Все это будет нанесено на план города вместе с адресной книгой и коммуникациями», – рассказывает Дмитрий Титов. ГеоинформационнаявЂ‚система существенновЂ‚ускоритвЂ‚оформление документации на землю. «Допустим, нужна выкопировка для получения градостроительного расчета. Чтобы ее сделать, специалист выезжает на место, делает съемку, учитывает расположение коммуникаций и охранные зоны. Когда земля в Мариуполе будет инвентаризирована, а геоинформационная система актуализирована на 100%, необходимый документ можно будет распечатать в считанные минуты», – поясняют в управлении земельных отношений. Разработчик геоинформационной системы будет определен с помощью системы электронных закупок ProZorro. Таким образом, инвентаризация земель с внесением в геоинформационную систему позволит ужесточить контроль за использованием земли в Мариуполе как со стороны власти, так и со стороны общественности, облегчит борьбу с нарушителями и неплательщиками, что в итоге позволит увеличить бюджетные поступления, а также ускорит оформление документации и избавит от бюрократических проволочек. Мертвые земельные души: Пристальное внимание чиновники обещают уделить землям, которые по документам якобы пустуют: в Мариуполе нередки случаи, когда предприниматели пользуются участками без оформления – чтобы не платить, но этой практике вскоре будет положен конец. Юлия Франжева