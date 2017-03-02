Четверг, 16 марта 2017 года, № 27





СПРОСИТЕ У ЮРИСТА с Татьяной Собецкой

Уважаемые читатели газеты «Ильичевец. Город»! По многочисленным просьбам мы возобновляем рубрику «Спросите у юриста», в которой квалифицированный специалист ответит на ваши вопросы юридического характера. Консультирует читателей заведующая юридической консультацией Левобережного района Мариупольской городской коллегии адвокатов Елена Ивашина.

Входит ли Мариуполь в зону АТО?

Входит ли Мариуполь в перечень населенных пунктов, где осуществляется АТО? Распространяется ли на жителей города мораторий на начисление кредиторами пени и штрафов на основную сумму задолженности?

– В соответствии с распоряжением №1275 КБУ от 2 декабря 2015 года «Об утверждении перечня населенных пунктов, на территории которых осуществлялась антитеррористическая операция, и признании утратившими силу некоторых распоряжений Кабинета министров Украины», Мариуполь, а также прилегающие к нему поселки Сартана, Старый Крым, Талаковка, Гнутово, села Ломакино, Виноградное, Пионерское и Приморское являются территориями, на которых осуществлялась антитеррористическая операция. Но фактически входящими в зону АТО эти населенные пункты не являются. Поэтому мораторий на взыскание долгов на их жителей не распространяется.

Право на социальную стипендию

На какую государственную поддержку могут рассчитывать студенты, имеющие справку внутренне перемещенного лица, обучающиеся в вузах Мариуполя? Что нужно сделать, чтобы оформить социальную стипендию? Кто еще имеет право на эту стипендию?

– Правительство Украины утвердило Постановление №1045 «Некоторые вопросы выплаты социальных стипендий студентам (курсантам) высших учебных заведений», позволяющее студентам-переселенцам, обучающимся на дневной форме за средства фонда государственного бюджета, получать социальную стипендию. Право на данную выплату имеют студенты и курсанты высших учебных заведений, которые не получают академических стипендий, не находятся на государственном обеспечении и в академическом отпуске, при условии наличия у них справки о статусе внутренне перемещенного лица.

С 1 января 2017 года правительство выплачивает социальные стипендии таким категориям студентов/курсантов:

– детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки;

– лицам, пострадавшим вследствие Чернобыльской катастрофы;

– шахтерам, которые имеют стаж подземной работы не менее трех лет;

– лицам, родители которых являются шахтерами, имеющими стаж подземной работы не менее 15 лет, или погибли в результате несчастного случая на производстве, или стали инвалидами I или II группы;

– лицам, признанным участниками боевых действий, и их детям;

– детям, один из родителей которых погиб (пропал без вести) в районе проведения антитеррористических операций, боевых действий или вооруженных конфликтов;

– детям, один из родителей которых погиб во время массовых акций гражданского протеста;

– детям, которые являются внутренне перемещенными лицами (ВПЛ).

Для того чтобы получить социальную стипендию, нужно обратиться к уполномоченному лицу, определенному руководителем высшего учебного заведения, в котором вы обучаетесь, с заявлением в произвольной форме. К заявлению необходимо приложить следующий пакет документов (в виде копий):

1. Паспорт гражданина Украины;

2. Свидетельство о рождении

(в случае если паспорт еще не получен);

3. Идентификационный код;

4. Студенческий билет;

5. Справку о постановке на учет в качестве ВПЛ;