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Четверг, 16 марта 2017 года, № 27

Рro-творчество с Николаем Пожогиным

Начать с графики

Фото Евгения Носенко Дружеский баттл. Виктор Кофанов и Евгений Овчаренко обменялись поэтическими строчками автора выставки
Творческое совпадение. На вернисаже для юных музыкантов было выбрано удачное место.
«У дедушки на даче». Виктор Кофанов. Холст, масло.

В трех залах художественного музея можно увидеть около 60 полотен Виктора Кофанова,вЂ‚которыевЂ‚представляют своеобразную ретроспективу его творчества. Всеобъемлющей данную выставку назвать нельзя, здесь нет графики, принесшей заслуженную славу и уважение автору. Впрочем, монохромные и цветные офорты мы видели в прошлом году на юбилейной выставке, поэтому мартовские вернисажи заслуженного художника Украины Виктора Кофанова уже можно считать традиционными.

Реализм и трансформация

«Специалисты считают ВикторавЂ‚КофановавЂ‚символомвЂ‚живописивЂ‚Мариуполя, –вЂ‚говоритвЂ‚Татьяна Були,вЂ‚директорвЂ‚художественного музея имени Архипа Куинджи. – Художник придерживаетсявЂ‚метода реалистической школы, ее традиции –вЂ‚созидательное убеждение автора, поэтому он творчески осмысливает реализм, пользуясь собственноручно найденным стилем и почерком. Его живопись декоративна, оригинальна, узнаваема».

До поэтических высот

КоллекционервЂ‚Александр Чернов вспоминает, что первые работы ВикторавЂ‚КофановавЂ‚отличались сдержаннойвЂ‚гаммой,вЂ‚сюжеты художник выбирает неброские. «С годами мы наблюдаем, что его палитравЂ‚осветляется,вЂ‚появляетсявЂ‚чистый,вЂ‚локальный цвет,вЂ‚–вЂ‚прокомментировал Александр Чернов. – ВвЂ‚композициивЂ‚пейзажей появляется эпический образный строй. Трактовкой пейзажного мотива с широким охватом пространствавЂ‚художниквЂ‚создает ощущение непреходящего величия природы. И тогда самые, казалось бы, заурядные мотивы, которые мы порой не замечаем, у него поднимаются до поэтической высоты».

Наше досье

Юбиляр с раннего детства мечтал стать художником. Азы изобразительного искусства постигал в художественной студии, которую велвЂ‚талантливыйвЂ‚живописец Николай Ктиторов, воспитавшийвЂ‚невЂ‚одного профессионального художника.вЂ‚ПрофессиивЂ‚обучался в Рязанском и Саратовском художественных училищах. В 1972-м впервые участвовал во всесоюзной выставке молодых художников, был замечен и высоко оценен критиками. В это же время Кофанов овладевает техникой цветного офорта – редкого и сложного способа печатной графики. Знаковую серию этих работ автор посвящаетвЂ‚родномувЂ‚Мариуполю.

Азбука живописи

«Я реалист по убеждениям, нравится сегодня это кому-то или нет, – говорит Виктор Кофанов. – И я уверен, что художник должен уметь рисовать, как ни парадоксальновЂ‚этовЂ‚звучит. Азбука живописи начинается с графики, с рисунка. А кто тяготеет к современным методам, ломает в угоду времени свой стиль, хочет себя показать – возможно, это желание нормальное, но когда знаешь, ради чего».

Человек-оркестр

По признанию Татьяны Були, заслуженный художник Украины Виктор Кофанов обладает многогранным талантом, при этом скромен необычайно. Пишет стихи, но с его поэзией знакомы только близкие – сборников не издавал. Великолепный аккомпаниатор, но играет только в тесном кругу. Потому, наверное, на вернисаже давний друг автора, мастер художественной ковки Евгений ОвчаренковЂ‚декламировал стихи Кофанова, написанные о творческом конфузе, случившемся с друзьями на одном из пленэров.

  


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