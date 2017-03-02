Ильичевец
Свидетельства
О газете Ильичевец
Подписка на газеты
ON-LINE Подписка
Архив газеты Ильичевец
Архив Видео + Радио
Вестник
МиГ
Фоторепортажи
Фото

Сегодня: 16 марта 2017 года, Четверг
Мариуполь расцветет с новой силой
В оркестре вместе с мамой
Анна Терещенко: «Я желаю мариупольчанкам быть спортивными»
Главная | Архив газеты| Редакция | ФОТО | Видео  | Реклама | Объявления | TB Программа | ON-LINE Подписка | Вперед Пегас

Новости

 RSS-канал новостей
Главная / Новости / Покорила талантом

Четверг, 16 марта 2017 года, № 27

Город музыки с Юлией Франжевой

Покорила талантом

Для горожан, не избалованных общением со звездамивЂ‚эстрадывЂ‚вневЂ‚концертов, встреча со Златой Огневич стала настоящим сюрпризом.вЂ‚Организаторами данного мероприятия и концерта выступили торговая сеть «Зеркальный» и «Lemon brazzers». Все желающие могли получить автограф известной украинскойвЂ‚певицы,вЂ‚сделать селфи со своим музыкальным кумиром и задать интересующие вопросы о жизни и творчестве.

Не зазвездилась

В отличие от многих знаменитостей, которые отгораживаются от контактов с публикой, звездный статус отнюдь не мешает Злате Огневич быть искренней, обаятельной, открытой и приятнойвЂ‚ввЂ‚общении. С особымвЂ‚удовольствием она отвечала на вопросы детей. Одна из юных почитательниц таланта поинтересовалась, с какого возраста Злата поет. На что знаменитость ответила, что начала петь с шести лет для друзей и бабушек во дворе, а с восьми-девяти стала выступать как артистка. Несмотря на вокальноевЂ‚мастерствовЂ‚и большой исполнительскийвЂ‚опыт, ОгневичвЂ‚невЂ‚прекращает брать уроки вокала у педагога, с которым занимается более десяти лет.

«Голосовые связки нужно постоянно тренировать и держать в тонусе, поменьше есть мороженого и семечек. Ради профессии приходится чем-то жертвовать», – признается артистка. Но когда нет туров, концертов и записи в студии, по ее словам, можно дать себе некоторые послабления в плане рациона.

Занятое третье место на Евровидении в 2013 году сделало Злату Огневич известной не только в Украине, но и далеко за ее пределами.вЂ‚«ПослевЂ‚участия в конкурсе нас стали чащевЂ‚приглашатьвЂ‚ввЂ‚Европу на концерты, Евровидение открываетвЂ‚многиевЂ‚двери, –

сказала певица. – Но есливЂ‚нетвЂ‚хорошейвЂ‚команды и правильного менеджмента, никакие конкурсы не помогут стать успешным артистом – без песен, хорошего продюсера, финансовой части невозможен успех. Мой педагог по вокалу говорила, что далеко не все желающие станут звездами. Но не потому, что им недостает таланта, просто у каждого по-своему складывается жизненный путь».

На вопрос о депутатском прошлом певица предпочла не отвечать, сказала только, что депутатство – это не ее призвание, поэтому она покинула ряды парламентариев.

Под аплодисменты публики Огневич исполнила а капелла одну из последних и самых любимых своих песен – «Запали вогонь» – и пообещала премьеру нескольких песен на украинском языке: «Мы заканчиваем работать над ними в студии, думаю, что вам понравится».

Подарок для ценителей

Концерт во Дворце металлургов стал настоящим подаркомвЂ‚длявЂ‚ценителей музыки. Приветствуя зрителей, Огневич сказала, что в нашем городе она впервые, ивЂ‚отметила,вЂ‚чтовЂ‚мари­упольцы – очень доброжелательные, приятные люди.

МузыкальнаявЂ‚палитра творчествавЂ‚певицывЂ‚поистиневЂ‚впечатляет:вЂ‚классика, блюз, фанк, хип-хоп, поп-направление. На радость поклонникам прозвучали хиты,вЂ‚принесшиевЂ‚артистке известность, среди них «Кукушка»вЂ‚ивЂ‚«Gravity»,вЂ‚многих до слез тронула украинская народная песня про рушник. Особое место в репертуаре Златы занимает «Адажио» Альбинони. «Это больше, чем просто песня, и больше, чем просто музыка», – отметила она. Каждая песня – это отдельная история, связанная с личными чувствами и переживаниями, призналась певица. В завершение концерта она вместе со зрителями исполнила Гимн Украины.

Сила и красота голоса, артистический талант и вокальное мастерство, а также искренность и душевность покорили мариупольских меломанов. Злату Огневич искупали в аплодисментах, одарили цветами и вызвали спеть на бис, и, конечно же, она не могла отказать в этой просьбе.

Моя работа – мое призвание: «Я благодарна богу, судьбе и своей команде за то, что у меня есть возможность заниматься любимым делом. Я ничего не умею, кроме как петь, и получаю от пения огромное удовольствие. Мне хочется, чтобы в нашей стране было как можно больше талантливых певцов, настоящих артистов, для которых работа – это призвание, а не ремесло и способ покрасоваться».

  


Другие новости выпуска № 27 от 16 марта 2017 года
  • Убийственная реформа скорой /
  • Непримиримое соседство /
  • Полная блокада /
  • Остановлен Северный ГОК /
  • Виновата реформа? /
  • Реформаторы, спуститесь на землю / Говорит главред
  • К омбудсмену обратились десятки посетителей / С просьбой о помощи
  • В защиту медиков / Блог Владимира Щербакова
  • Мариуполь расцветет с новой силой /
  • Обратная связь с Татьяной Мацковой /
  • Завершен прием заявок на конкурс «Город – нашими руками» /
  • Конкурс мини-проектов набирает популярность /
  • Что говорит закон? /
  • Городская афиша /
  • Покорила талантом / Город музыки с Юлией Франжевой
  • Начать с графики / Рro-творчество с Николаем Пожогиным
  • Информация о земле станет общедоступной /
  • СПРОСИТЕ У ЮРИСТА с Татьяной Собецкой /
  • Последние приготовления к старту /
  • Ватерпольная неделя в Мариуполе /
  • «Олимпиада была и остается моей главной целью в борьбе» / Город спорта с Александром Куртовым
  • В оркестре вместе с мамой /
  • Солнечный дзен Михаила Гаплевского / Мастер с Светланой Кузминской

     

    		•

    Архив выпусков
    Март 2017
    ПнВтСрЧтПтСбВс
    12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031
    год:   месяц:


    Топ новости


    Убийственная реформа скорой

    В результате реорганизации парамедики заменят врачей. Специалисты предупреждают: итог будет плачевный, до больниц доедут далеко не все пациенты

    Подробнее...


    Увидел своими глазами
    Побывав в Широкино, главный дипломат Люксембурга был шокирован масштабами разрушений Подробнее...


    Блокада здравого смысла
    Волонтеры не задумываются о последствиях своей акции для простых украинцев и предприятий Подробнее...


    Праздник весны и очарования
    Завтра дамы будут принимать поздравления с 8 Марта, в субботу ильичевцы выбирали самых красивых, умных и обаятельных Подробнее...


    Сезон ремонта дорог открыт
    Первым делом «Мариупольавтодор» приведет в порядок городские автомагистрали Подробнее...
    RSS лента
    RSS-канал новостей
    http://www.ilich.in.ua/news.rss


    Главная | Новости | Наши издания | Свидетельства | О газете | Подписка | Фоторепортажи | Реклама | Архив выпусков | «Ильич-сталь»

    2002-2009 © "Ильичевец". Электронная почта:

    При цитировании обязательна ссылка на ilich.in.ua.
    При цитировании электронными СМИ размещение активной ссылки ilich.in.ua обязательно.

    		 Редакция:пр. адмирала Нахимова, 116 А г. Мариуполь 875034
    Телефоны: главный редактор (0629) 47-46-45, заместитель главного редактора (0629) 47-45-60, реклама, объявления, подписка (0629)47-46-11, справки по редакции 47-45-76
    		  
    Яндекс цитирования