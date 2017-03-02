Четверг, 16 марта 2017 года, № 27 Город музыки с Юлией Франжевой

Покорила талантом



Для горожан, не избалованных общением со звездамивЂ‚эстрадывЂ‚вневЂ‚концертов, встреча со Златой Огневич стала настоящим сюрпризом.вЂ‚Организаторами данного мероприятия и концерта выступили торговая сеть «Зеркальный» и «Lemon brazzers». Все желающие могли получить автограф известной украинскойвЂ‚певицы,вЂ‚сделать селфи со своим музыкальным кумиром и задать интересующие вопросы о жизни и творчестве. Не зазвездилась В отличие от многих знаменитостей, которые отгораживаются от контактов с публикой, звездный статус отнюдь не мешает Злате Огневич быть искренней, обаятельной, открытой и приятнойвЂ‚ввЂ‚общении. С особымвЂ‚удовольствием она отвечала на вопросы детей. Одна из юных почитательниц таланта поинтересовалась, с какого возраста Злата поет. На что знаменитость ответила, что начала петь с шести лет для друзей и бабушек во дворе, а с восьми-девяти стала выступать как артистка. Несмотря на вокальноевЂ‚мастерствовЂ‚и большой исполнительскийвЂ‚опыт, ОгневичвЂ‚невЂ‚прекращает брать уроки вокала у педагога, с которым занимается более десяти лет. «Голосовые связки нужно постоянно тренировать и держать в тонусе, поменьше есть мороженого и семечек. Ради профессии приходится чем-то жертвовать», – признается артистка. Но когда нет туров, концертов и записи в студии, по ее словам, можно дать себе некоторые послабления в плане рациона. Занятое третье место на Евровидении в 2013 году сделало Злату Огневич известной не только в Украине, но и далеко за ее пределами.вЂ‚«ПослевЂ‚участия в конкурсе нас стали чащевЂ‚приглашатьвЂ‚ввЂ‚Европу на концерты, Евровидение открываетвЂ‚многиевЂ‚двери, – сказала певица. – Но есливЂ‚нетвЂ‚хорошейвЂ‚команды и правильного менеджмента, никакие конкурсы не помогут стать успешным артистом – без песен, хорошего продюсера, финансовой части невозможен успех. Мой педагог по вокалу говорила, что далеко не все желающие станут звездами. Но не потому, что им недостает таланта, просто у каждого по-своему складывается жизненный путь». На вопрос о депутатском прошлом певица предпочла не отвечать, сказала только, что депутатство – это не ее призвание, поэтому она покинула ряды парламентариев. Под аплодисменты публики Огневич исполнила а капелла одну из последних и самых любимых своих песен – «Запали вогонь» – и пообещала премьеру нескольких песен на украинском языке: «Мы заканчиваем работать над ними в студии, думаю, что вам понравится». Подарок для ценителей Концерт во Дворце металлургов стал настоящим подаркомвЂ‚длявЂ‚ценителей музыки. Приветствуя зрителей, Огневич сказала, что в нашем городе она впервые, ивЂ‚отметила,вЂ‚чтовЂ‚мари­упольцы – очень доброжелательные, приятные люди. МузыкальнаявЂ‚палитра творчествавЂ‚певицывЂ‚поистиневЂ‚впечатляет:вЂ‚классика, блюз, фанк, хип-хоп, поп-направление. На радость поклонникам прозвучали хиты,вЂ‚принесшиевЂ‚артистке известность, среди них «Кукушка»вЂ‚ивЂ‚«Gravity»,вЂ‚многих до слез тронула украинская народная песня про рушник. Особое место в репертуаре Златы занимает «Адажио» Альбинони. «Это больше, чем просто песня, и больше, чем просто музыка», – отметила она. Каждая песня – это отдельная история, связанная с личными чувствами и переживаниями, призналась певица. В завершение концерта она вместе со зрителями исполнила Гимн Украины. Сила и красота голоса, артистический талант и вокальное мастерство, а также искренность и душевность покорили мариупольских меломанов. Злату Огневич искупали в аплодисментах, одарили цветами и вызвали спеть на бис, и, конечно же, она не могла отказать в этой просьбе. Моя работа – мое призвание: «Я благодарна богу, судьбе и своей команде за то, что у меня есть возможность заниматься любимым делом. Я ничего не умею, кроме как петь, и получаю от пения огромное удовольствие. Мне хочется, чтобы в нашей стране было как можно больше талантливых певцов, настоящих артистов, для которых работа – это призвание, а не ремесло и способ покрасоваться».