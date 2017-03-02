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Четверг, 16 марта 2017 года, № 27
Городская афиша
Донецкий академический областной драматический театр, Мариуполь
(Театральная площадь, 1, т. кассы (0629) 34-56-63)
17 марта, 18:00 – «Последний подвиг Ланцелота», фэнтези в 2-х частях. Режиссер-постановщик – Анатолий Левченко.
18 марта, 18:00 – «За двумя зайцами», комедия в двух частях. Режиссер-постановщик – Анжелика Добрунова.
19 марта, 12:00 – «Золушка», музыкальная сказка в 2-х частях. Режиссер-постановщик – Анжелика Добрунова.
19 марта, 18:00 – «Одолжите тенора», комедия в 2-х частях. Режиссер-постановщик – Анжелика Добрунова.
22 марта, 18:00 – «Наполеон и корсиканка», ироническая комедия в одном действии. Режиссер-постановщик – Анжелика Добрунова.
23 марта, 18:00 – «Маленькие комедии», музыкальная сказка в 2-х частях. Режиссер-постановщик – Анатолий Левченко.
ГОРОДСКОЙ ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
(ул. Азовстальская, 13, т. (0629) 22-21-53)
17 марта, 15:00 – заседание клуба любителей шахматного искусства «Паламед».
18 марта, 10:00 – заседание клуба радиолюбителей.
18 марта, 13:00 – заседание англоязычного клуба.
18 марта, 14:00 – концерт муниципального духового оркестра.
19 марта, 13:00 – развлекательная программа «В кругу друзей».
19 марта, 16:00 – заседание музыкального клуба «Мариуполь – Дикси».
ГОРОДСКОЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ ПОСЕЛКА КАМЕНСК
(пос. Каменск, ул. Первомайская, 35, т. (0629) 41-89-37)
17 марта, 18:00 – дискотека для молодежи.
18 марта, 19:00 – заседание любительского объединения «Привилегия» – «Дружеские посиделки».
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА ИМЕНИ В.Г. КОРОЛЕНКО
(пр. Мира, 93-б, т. (0629) 34-45-66)
18 марта, 14:00 – заседание клуба выходного дня «Ракурс»: к/ф Виктора Эйсымонта «В добрый час!» (1956 г.)
19 марта, 12:00 – заседание клуба «Hand made»: мастер-класс «Цветочное панно».
19 марта, 14:00 – заседание клуба английского языка «Воскресный вечер с английским».
ДВОРЕЦ МЕТАЛЛУРГОВ
(пр. Металлургов, 150, т. (0629) 47-31-70)
18 марта, 11:00 – в гостях у клуба «Ветеран» ансамбль «Азовочка».
18 марта, 14:00 – интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?».
19 марта, 16:00 – Весенний кубок КВН среди команд взрослой лиги.
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ «МОЛОДЕЖНЫЙ»
(ул. Харлампиевская, 17/25, т. (0629) 33-12-12)
17 марта, 17:00 – дискотека «В ритме молодости».
18 марта, 10:00 – фестиваль восточного танца «Рахат Лукум».
19 марта, 10:00 – мастер-классы по восточным танцам в рамках фестиваля «Рахат Лукум».
МАРИУПОЛЬСКИЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
(ул. Георгиевская, 20, т. (0629) 33-54-34)
17 – 23 марта – выставка «По следам самураев».
17 – 23 марта – выставка живописи и графики художников второй половины XIX – начала XX века.
СВОБОДНОЕ ПРОСТРАНСТВО «ХАЛАБУДА»
(ул. Архитектора Нильсена, 60)
17 марта, 16:00 – школа предпринимателей «Каритас».
17 марта, 18:30 – Simple draw. Базовый курс рисования.
18 марта, 13:00 – лекция-дискуссия «Мобильное фото».
18 марта, 14:00 – творческая встреча с писателем Романом Кись.
19 марта, 14:00 – фотошкола.