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Четверг, 16 марта 2017 года, № 27


Городская афиша

Донецкий академический областной драматический театр, Мариуполь

(Театральная площадь, 1, т. кассы (0629) 34-56-63)

17 марта, 18:00 – «Последний подвиг Ланцелота», фэнтези в 2-х частях. Режиссер-постановщик – Анатолий Левченко.

18 марта, 18:00 – «За двумя зайцами», комедия в двух частях. Режиссер-постановщик – Анжелика Добрунова.

19 марта, 12:00 – «Золушка», музыкальная сказка в 2-х частях. Режиссер-постановщик – Анжелика Добрунова.

19 марта, 18:00 – «Одолжите тенора», комедия в 2-х частях. Режиссер-постановщик – Анжелика Добрунова.

22 марта, 18:00 – «Наполеон и корсиканка», ироническая комедия в одном действии. Режиссер-постановщик – ­Анжелика Добрунова.

23 марта, 18:00 – «Маленькие комедии», музыкальная сказка в 2-х частях. Режиссер-постановщик – Анатолий Левченко.

 

ГОРОДСКОЙ ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ

(ул. Азовстальская, 13, т. (0629) 22-21-53)

17 марта, 15:00 – заседание клуба любителей шахматного искусства «Паламед».

18 марта, 10:00 – заседание клуба радиолюбителей.

18 марта, 13:00 – заседание англоязычного клуба.

18 марта, 14:00 – концерт муниципального духового оркестра.

19 марта, 13:00 – развлекательная программа «В кругу друзей».

19 марта, 16:00 – заседание музыкального клуба «Мариуполь – Дикси».

 

ГОРОДСКОЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ ПОСЕЛКА КАМЕНСК

(пос. Каменск, ул. Первомайская, 35, т. (0629) 41-89-37)

17 марта, 18:00 – дискотека для молодежи.

18 марта, 19:00 – заседание любительского объединения «Привилегия» – «Дружеские посиделки».

 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА ИМЕНИ В.Г. КОРОЛЕНКО

(пр. Мира, 93-б, т. (0629) 34-45-66)

18 марта, 14:00 – заседание клуба выходного дня «Ракурс»: к/ф Виктора Эйсымонта «В добрый час!» (1956 г.)

19 марта, 12:00 – заседание клуба «Hand made»: мастер-класс «Цветочное панно».

19 марта, 14:00 – заседание клуба английского языка «Воскресный вечер с английским».

 

ДВОРЕЦ МЕТАЛЛУРГОВ

(пр. Металлургов, 150, т. (0629) 47-31-70)

18 марта, 11:00 – в гостях у клуба «Ветеран» ансамбль «Азовочка».

18 марта, 14:00 – интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?».

19 марта, 16:00 – Весенний кубок КВН среди команд взрослой лиги.

 

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ «МОЛОДЕЖНЫЙ»

(ул. Харлампиевская, 17/25, т. (0629) 33-12-12)

17 марта, 17:00 – дискотека «В ритме молодости».

18 марта, 10:00 – фестиваль восточного танца «Рахат Лукум».

19 марта, 10:00 – мастер-классы по восточным танцам в рамках фестиваля «Рахат Лукум».

 

МАРИУПОЛЬСКИЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ

(ул. Георгиевская, 20, т. (0629) 33-54-34)

17 – 23 марта – выставка «По следам самураев».

17 – 23 марта – выставка живописи и графики художников второй половины XIX – начала XX века.

 

СВОБОДНОЕ ПРОСТРАНСТВО «ХАЛАБУДА»

(ул. Архитектора Нильсена, 60)

17 марта, 16:00 – школа предпринимателей «Каритас».

17 марта, 18:30 – Simple draw. Базовый курс рисования.

18 марта, 13:00 – лекция-дискуссия «Мобильное фото».

18 марта, 14:00 – творческая встреча с писателем Романом Кись.

19 марта, 14:00 – фотошкола.

  


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