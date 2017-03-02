Четверг, 16 марта 2017 года, № 27





Конкурс мини-проектов набирает популярность

В августе 2016 года жильцы четырехэтажного дома №4 на пр. Мира подали заявку на конкурс мини-проектов местного развития, а в конце декабря в подъезде были установлены металлопластиковые окна взамен старых, пришедших в негодность, с деревянными рамами. Теперь жители не нарадуются: в подъездах стало теплее, светлее и уютнее.

«НедавновЂ‚жителивЂ‚ЛуцкавЂ‚хвалились,вЂ‚чтовЂ‚городвЂ‚имвЂ‚помогает в реализации мини-проектов, выделяя 60% от необходимой суммы, а оставшиеся 40% платят жильцы, – рассказывает председатель ОСМД «Мариуполь, пр. Мира, 4» Андрей Брага. – Наша городская власть выделяет еще больше. Из необходимых 30 тыс. грн на замену шести окон в двух подъездах жильцы нашего дома заплатили только 3 тыс. грн – это 10% от общей суммы, остальные 90% выделил город».

ПрограммавЂ‚мини-проектов, стартовавшая в Мариуполе в 2011-м, с каждым годом набирает обороты, побеждает половина конкурсантов.

Так, в 2016-м было подано более 900 заявок, 458 стали победителями, из них около 360 были реализованы в течение прошлого года на сумму около 17 млн грн, причем 1,7 млн грн – это вклад жителей, сообщил директор департамента развития жилищно-коммунальной инфраструктуры Мариупольского горсовета Игорь Бабек.

На 2017 год подано 558 заявок, победили 220, на их реализацию город выделяет еще 15 млн грн. Доля,вЂ‚которуювЂ‚внесутвЂ‚жители, колеблется в пределах от 7% до 15% от общей стоимости.

Городская власть поставила амбициозную цель: к сентябрю нынешнего года отработать все заявки, победившие в конкурсе, в том числе 40 мини-проектов, которые не удалось реализовать в прошлом году, в том числе из-за погодных условий.

При конкурсном отборе предпочтение отдавалось ОСМД, которые представили энергосберегающие проекты. Среди победителей нынешнего года также есть жители частного сектора, представившие ввЂ‚общейвЂ‚сложностивЂ‚11вЂ‚мини-проектов по озеленению, установке спортплощадок, замене водовода и асфальтированию.

Инфляция внесла свои коррективы: если в 2016 году стоимость одноговЂ‚мини-проектавЂ‚ограничивалась суммой 50 тыс. грн, то в 2017-м из-за удорожания товаров и услуг, а также с учетом востребованностивЂ‚городской программы решено поднять граничную сумму до 100 тыс. грн.