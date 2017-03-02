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Четверг, 16 марта 2017 года, № 27


Что говорит закон?

Размещение заведения общественного питания площадью не более 700 кв. м на первом, втором и цокольном этажах жилого здания не противоречит законодательству, если на это есть все необходимые разрешения от соответствующих органов, отмечает заведующая юридической консультацией Левобережного района Мариупольской городской коллегии адвокатов Елена Ивашина. 

По словам юриста, в условиях действующего украинского законодательства запретить реализацию табачных и алкогольных изделий возле школ, детсадов или полностью перепрофилировать торговлю в киосках пока весьма затруднительно.

Законна ли продажа частному лицу цокольного этажа в доме коммунальной собственности? По словам Елены Ивашиной, в период «дикой» приватизации коммунального имущества именно подвалы, цокольные помещения, кладовки, мансарды и чердаки многоквартирных домов стали с легкой руки местных советов или представителей территориальной громады объектами сначала коммунальной собственности, затем объектами аренды, а впоследствии перекочевали в частные руки.

При этом никто особо не обращал внимания на то, что согласно части 2 статьи 10 Закона Украины «О приватизации государственного жилищного фонда» именно владельцы квартир многоквартирных домов являются совладельцами вспомогательных помещений дома, технического оборудования, элементов внешнего благоустройства.

В 2004 году Конституционный суд дал разъяснение: не территориальная громада, а собственники многоэтажек являются сособственниками подвалов, колясочных и иных вспомогательных помещений.

Попытаться вернуть такие помещения в собственность жильцов дома можно только через суд.

  


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