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Четверг, 16 марта 2017 года, № 27


Завершен прием заявок на конкурс «Город – нашими руками»

«Зеленый центр Метинвест» завершил прием заявок на конкурс социальных проектов «Город – нашими руками» в Мариуполе. В этом году общественные организации и жители подали на рассмотрение экспертного совета 140 проектов. Лучшие инициативы получат финансовую поддержку Группы Метинвест – размер одного гранта может составлять до 100 тыс. грн. Всего на реализацию идей мариупольцев по развитию своего города Метинвест направит 1,5 млн грн.

СредивЂ‚участниковвЂ‚конкурса есть инициативные группы, которые уже заявили о себе в прошлом году, но есть и новички. Все поступившие на конкурс заявки прошли техническую экспертизу на соответствие условиям и требованиям конкурса, после чего отправлены на предварительное рассмотрение членам экспертного совета.

Популярность конкурса и доверие к нему среди жителей Мариуполя растет с каждым годом. За пять лет мариупольцы подали более 400 заявок, было реализовано 75 проектов на сумму порядка 5 млн грн.

В этом году среди приоритетных направлений конкурса – энерго­сбережение, развитие украинской культуры и улучшение социальной инфраструктуры. До конца марта экспертный совет выберет лучшие проекты, которые получат финансирование от Группы Метинвест.

Координатор общественного союза «Зеленый центр Метинвест» Сергей Магера отметил: «"Город – нашими руками" живет и продолжает развиваться вместе с «Зеленым центром», опираясь на инициативы мариупольцев. Конкурс в числе самых удачных социальных проектов Группы Метинвест, потому что решение, куда инвестировать средства, принимают сами жители города».

Соб. инф.

  


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