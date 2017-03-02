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Четверг, 16 марта 2017 года, № 27


Мариуполь расцветет с новой силой

Совет профессионала. Эксперт Елена Павлюченко рекомендует использовать в цветочных композициях растения с разным временем цветения.

КонкурсвЂ‚«ЦветущийвЂ‚город» вновь украсит Мариуполь! Общественный союз «Зеленый центр Метинвест» объявил о старте ежегодного соревнования для любителей создания цветочных композиций на собственном балконе или в палисаднике.

Прошлогодний успех конкурса подтолкнул организаторов расширить его границы в новом сезоне. В этот раз заявки на участие принимаются с 15 марта, в то время как в прошлом году – только с июня.

«Мы хотим дать мариупольцам больше времени на подготовку. Кроме того, еще до начала конкурса будут проведены десять мастер-классов, на которых горожане смогут научиться флористическому мастерству и получить практические рекомендации по созданию уникального цветника. В программе – изучение особенностей оформления жилых ивЂ‚офисных помещений, стилей и трендов во флористике, правил работы с различными сортами цветов, рекомендации по высадке и уходу за цветами в палисаднике», – рассказал координатор общественного союза «Зеленый центр Метинвест» Сергей Магера.

Сразу после презентации проекта в ОШ №15 открыли серию обучающих мастер-классов, первый провела директор предприятия «Азалия-Нова» Елена Павлюченко.вЂ‚ЭкспертвЂ‚ознакомила мариупольцев с главными правилами ландшафтного дизайна и порекомендовала растения, на которые стоит обратить внимание горожанам с учетом местного климата. 

В прошлом году мариупольцы смогли удивить жюри не только роскошными цветниками на балконах и неожиданным украшением окон, но и необыкновенным благоустройством палисадников. Мариуполец Вячеслав Долженко, получивший в прошлом году специальный приз за роскошные клумбы, вдохновил организаторов на добавление в новом сезоне еще одной номинациивЂ‚– «Цветущий палисадник». Останутся и традиционные номинации – «Цветущий балкон» и «Цветущее окно». 

Принять участие в конкурсе может любой желающий. Для этоговЂ‚достаточновЂ‚самостоятельно украсить растениями балкон, окна или палисадник, создав красивый цветник. Затем необходимо сфотографировать свою работу и отправить снимки на почту общественного союза zc.metinvest@gmail.com или по адресу: ул. 24-й квартал, 21-а. При необходимости «Зеленый центр Метинвест» может пригласить фотографа для создания конкурсных снимков. Участник может подавать не более трех заявок – по одной в каждой номинации.

Победителей конкурса определят народное голосование и экспертный совет. Награждение будет проводиться ежемесячно по итогам зрительского голосования начиная с июня, а победители и призеры будут названы экспертами в сентябре. Также по решению экспертного совета возможно учреждение специального приза.

Секрет победы

Жюри конкурса предупреждает, что в первую очередь будет обращать внимание не на стоимость и редкость растений, а на приложенный труд, умение правильно подобрать цветы для композиции и креативный подход.

 

Татьяна Мацкова  


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