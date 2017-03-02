Четверг, 16 марта 2017 года, № 27 Блог Владимира Щербакова

В защиту медиков



Стоит отметить, что любые изменения всегда принимаются людьми в штыки. Это вполне применимо и к медицинской реформе, и к изменениям в службе скорой. Но не все так просто. Поговорив с главврачом станции скорой помощи Валерием Закржевским, я узнал, что с 2012 года – момента, когда Донецкая область стала участником пилотного проекта по реформированию скорой помощи, все только улучшилось. Все 44 экипажа укомплектованы врачами и фельдшерами, ездят на новеньких «Пежо» с «полным фаршем». Что касается обеспечения лекарственными препаратами и средствами медицинского назначения, тут тоже все хорошо – централизованное обеспечение. Я думаю, главврач Закржевский и его заместитель Кононов врать не будут, да мы и сами видели эти машины. И даже вопреки нашим разбитым дорогам экипажи почти укладываются в нормативы приезда скорой, которые для города составляют 10 минут, а для сельской местности 20 минут. Раньше бригада ехала почти вдвое дольше. В общем, сами медики скорой помощи Мариуполя не против реформы. Лишь бы их не заменяли какими-то парамедиками. Будет крайне необдуманным шагом разрушить механизм, который настраивался годами, работает как часы и приносит конкретный результат в виде спасенных жизней. При этом зарплата у врачей и фельдшеров совсем небольшая: 8 и 6 тысяч соответственно. Хотя эти люди не только должны выкладываться на работе на 100%, но еще и буквально рисковать собственной жизнью, пытаясь спасти чужую. Совсем недавно мариупольчанка, которая сама вызвала скорую, не дала медикам выполнить свою работу. Находясь в состоянии алкогольного… Короче, пьяная вдрызг, она напала на женщину-фельдшера и избила ее. При этом медики никак не ожидали от пациентки такой агрессии, ведь это молодая мать. В целом статистика печальная: на сотрудников скорой помощи Мариуполя серьезно нападают 4-5 раз год. В прошлом году пациенты сломали нос врачу, в этом уже успели сломать нос водителю. Такая вот работенка. Я этих людей очень уважаю.