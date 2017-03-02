Четверг, 16 марта 2017 года, № 27





Остановлен Северный ГОК

Вследствие блокады железнодорожного сообщения с Донбассом один из крупнейших в Украине горно-обогатительных комбинатов – Северный ГОК остановил половину машин окомкования, передает 112.ua.

В сообщении указывается, что это не только вызовет ухудшение производственныхвЂ‚показателей предприятия, но и может привести к значительному сокращению рабочих мест в Кривом Роге.

Как сообщалось ранее, продолжающаяся незаконная блокада НКТ вызовет большие проблемы предприятий не только на неподконтрольной территории Украины, но и на ее контролируемой части.