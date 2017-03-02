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Четверг, 16 марта 2017 года, № 27


Виновата реформа?

В вузах Мариуполя сиротам, инвалидам и малоимущим студентам с начала года задерживали выплату социальных стипендий. Причина – отсутствие финансирования.

Как сообщил MRPL.CITY проректор по экономике и перспективному развитию ПГТУ Валерий Дмитриев, задолженность возникла из-за изменения порядка выплат стипендий с 1 января 2017 года.

«Теперь этим занимается Министерство социальной политики, которое создает базу данных, собирая информацию с помощью служб социального обеспечения. Это огромная работа, новые задачи, очевидно, поэтому и возникли трудности. В частности, от нашего вуза для выплаты стипендий мы подготовили на каждого студента соответствующие документы и личное дело. К тому же

ПГТУ подчинено еще три колледжа. Всеми этими данными занимается только один собес Центрального района», – пояснил Валерий Дмитриев.

Он также отметил, что в ПГТУ сироты, инвалиды и малоимущие студенты уже получили социальную стипендию за январь, в настоящее время формируются стипендии за февраль-март.

Как прокомментировали ситуацию в пресс-службе Мари­упольского госуниверситета, все документы, необходимые для выплаты стипендий социально незащищенным категориям студентов, были вовремя подготовлены и переданы в районное управление социальной защиты населения. В МГУ социальная стипендия не выплачивалась с начала года тоже из-за отсутствия финансирования.

Чтобы выяснить причину возникновения задолженности, сайт MRPL.CITY подал официальный запрос в Минсоцполитики. Однако пока готовился данный материал, нам сообщили, что средства на выплату социальных стипендий

на счета госказначейства начислены. Поэтому в ближайшие дни деньги поступят на карточки студентов мариупольских вузов.

«ВыплатавЂ‚социальныхвЂ‚стипендий студентам МГУ начнется 16 марта», – уточнили в Мари­упольском госуниверситете.

В ПГТУ также получили финансирование, но не в полном объеме. Поступивших денег хватит только на погашение задолженности за февраль, но уже завтра-послезавтра вузу пообещали перечислить средства на выплату мартовской стипендии.

Яна Иванова  


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