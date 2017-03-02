Четверг, 16 марта 2017 года, № 27 Говорит главред

Реформаторы, спуститесь на землю Тема блокады которую неделю не сходит с новостных топов: блокировщики уже разгуливают по населенным пунктам с оружием, под их «бдительной» охраной пропал уголь в грузовом составе, а нардеп Парасюк устроил перепалку с полицейскими. в итоге СНБО Украины вчера прекратил перемещение грузов через линию соприкосновения вообще! И все острее ситуация с углем на промышленных предприятиях и ТЭС – насколько же еще хватит терпения? Между тем не могу не прокомментировать еще одну весомую тему нашего сегодняшнего номера – реформы скорой помощи. Можно много говорить о плюсах, хвалить американский подход министра-эмигрантки Ульяны Супрун и даже приводить оптимистичные цифры наших мариупольских медиков. Однако выглядит это скорее как радужная картинка – может, мне так не везло с примерами, но ждать скорую в Мариуполе приходилось по полтора часа (а где же 10 минут?). Буквально на днях мои знакомые вызвали скорую в Кальмиусском районе, у пациента – подозрение на инфаркт. Скорой нет и нет, пообещали, что пришлют машину с 17 микрорайона. Приехали врачи, говорят – спускайте с 4 этажа сами, а лифта в доме нет. Сами – это значит, что нужно срочно обежать соседей, тех, что еще при силах, друзей, знакомых – а часы тикают, отсчитывая оставшиеся минуты жизни. И вот спустя уже почти два часа такой пациент дай бог доедет до больницы. А мы говорим о реформе скорой с сокращением квалифицированных врачей и оперативных приездах! Далека, очень далека иллюзорная картинка от реалий: ни машин, ни сотрудников явно не хватает. И при этом всем в нашем городе нет ни одной(!) службы частной скорой помощи. Ничего плохого не могу сказать о врачах скорой – они и сами все это пропускают через свое сердце, переживают боль каждого пациента как свою и утешают родных, как могут. И они не в их силах изменить эту ситуацию, но менять нужно, когда речь идет о жизни людей. Так и хочется сказать: реформаторы, спуститесь на землю и не торопите своими реформами нас спускаться под землю! С уважением, Елена Калайтан