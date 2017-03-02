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Четверг, 16 марта 2017 года, № 27

С просьбой о помощи

К омбудсмену обратились десятки посетителей

Фото Екатерины Свистун На приеме у Валерии Лутковской. Приоритет – защита интересов граждан Украины.

Самый наболевший вопрос

Один из самых болезненных вопросов, с которым столкнулись вынужденные переселенцы, а таких в МариуполевЂ‚насчитываетсявЂ‚до 100 тысяч, проблема с жильем. О том, как местная власть пытается помочь этим людям, Валерии Лутковской рассказал мэр Мариуполя Вадим Бойченко: строится социальное жилье, а для ряда высококвалифицированных специалистов, в которых нуждается наш город, готовятся служебные квартиры. Часть переехавших в Мариуполь семей поселили в общежития. Но в полной мере проблему с расселением нуждающихся это не решает.

Рвутся обратно домой и широкинцы. «В феврале 2015-го, в самый разгар боев, нас выселили из поселка насильно, привезли в Мариуполь, хотя не все хотели оставлять свои дома, – поделились жители Широкино. – Имущество наше пропало. Доказать в судебном порядке, что жилье разрушено, и, соответственно, добиться компенсации у нас не получается. С другой стороны, финансово очень сложно жить в другом городе, поскольку вся пенсия уходит на съем квартиры».

Жителей некогда процветающего приазовского курорта, ныне превратившегося в поселок-призрак, интересовали не только вопросы материального характера. Многие из них возмущены тем, что им даже не разрешают приехать домой, чтобы забрать уцелевшие вещи или побывать на могилах своих родных. Некоторые широкинцы-пенсионеры готовы вернуться насовсем в свои разрушенные дома, попытаться их хоть частично восстановить.

По словам Валерии Лутковской, сталкиваться с проблемами жителей Широкино придется еще долго. Вопросы компенсации убытков будут решаться на государственном уровне, а уже сейчас нужно хотя бы предоставить людям возможность приехать в свой родной поселок.

Соцслужбы не справляются с потоком переселенцев

Во время личного выездного приема к Валерии Лутковской обратилось более сотни жителей нашего города и вынужденных переселенцев. Омбудсмен пообещала детально разобраться в каждой конкретной ситуации.

«Проблема Мариуполя в том, что город столкнулся с очень большим потоком людей из зоны АТО, – заметила Валерия Лутковская. – Социальные службы сегодня сильно перегружены, сотрудники не успевают оказывать консультационные услуги в том объеме, в котором это необходимо. Нужно увеличивать количество соцработников». В Мариуполе же, напротив, на недавней сессии горсовета приняли решение о сокращении сотрудников УСЗН – в связи с уменьшением потока обращающихся за субсидией.

Татьяна Собецкая  


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