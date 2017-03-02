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Четверг, 16 марта 2017 года, № 27


Полная блокада

Секретарь СНБО Александр Турчинов по итогам экстренного заседания вчера сообщил: «Учитывая захват украинских предприятий и обострение ситуации в зоне АТО, СНБО принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения. Констатируя резкую эскалацию российской агрессии против Украины, насильственный захват украинских предприятий, расположенных на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей, осознавая обострение угроз экономической и энергетической безопасности Украины, спровоцированных сознательными действиями террористов, и учитывая то, что РФ начала на государственном уровне признавать «документы» самопровозглашенных республик, с целью защиты прав и свобод граждан Украины и обеспечения национальной безопасности Украины СНБО решил: временно, до реализации пунктов 1-2 комплекса мер по выполнению минских договоренностей от 12 февраля 2015 года, а также до возвращения под украинскую юрисдикцию захваченных предприятий, прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения».

По словам Александра Турчинова, Кабинету министров Украины было поручено безотлагательно разработать и ввести план мероприятий по обеспечению безопасного и надежного функционирования топливно-энергетического и металлургического комплекса Украины, проанализировать негативное влияние блокады на экономику и бюджет страны и принять меры по их минимизации.

ПредседательвЂ‚ДонецкойвЂ‚областнойвЂ‚военно-гражданской администрациивЂ‚ПавелвЂ‚Жебривский убежден, что граждане, которые не перевозят груз, и в дальнейшем смогут на авто пересекать линиювЂ‚разграничениявЂ‚через пропускные пункты въезда-выезда в зоне антитеррористической операции. Об этом он сообщил в эфире телеканала «112 Украина». «Во-первых, по ж/д путям не будет пропускаться продукция и железнодорожные эшелоны не будут пересекать линию разграничения, в том числе в Кривом Торце. ВвЂ‚принципе,вЂ‚повЂ‚легковому транспорту пока разъяснений нет, и я думаю, что мы не остановимвЂ‚пересечениевЂ‚линий разграничения гражданскими лицами. Будет переход. БудутвЂ‚пропускатьвЂ‚автомобили. сейчас проходит совещание в пограничной службе, думаю, что они получат дополнительные инструкции. Если они (автомобили. – ред.) не будут перевозить товар, я убежден, что они будут иметь возможность пересекать линию разграничения на КПВВ», – подчеркнул Павел Жебривский.

  


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