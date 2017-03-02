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Четверг, 16 марта 2017 года, № 27


Непримиримое соседство

Фото Евгения Носенко: Не договорятся. Жители улицы Латышева за то, чтобы прекратить торговлю алкоголем на разлив в жилом доме, однако предприниматель получил лицензию и никуда уходить не собирается.

Десять лет жители улицы Латышева воюют с закусочной «Ни пуха ни пера», но лавочку, торгующую алкоголем, им победить так и не удалось. В чем же секрет «непотопляемости» питейных заведений и удастся ли решить проблему продажи алкоголя в жилом доме по ­

ул. Латышева, 27, тем более что неподалеку находятся детские сады №№ 117, 153, школа №15, детско-юношеский клуб Попенченко – выяснял «Ильичевец. Город».

Краткая передышка

До недавнего времени наливайка располагалась впритык к детскому саду №153, в отдельно стоящем капитальном строении по ул. Латышева, 27-а, где предприниматель Сергей Сидоренко арендовал помещения.

Для жителей Черемушек такое соседство было неприемлемым. Подвыпившие клиенты занимали ближайшую детскую площадку. Под стенами закусочной несознательные граждане справляли нужду – прямо на глазах у прохожих и воспитанников ближайшего детского сада. Крики, нецензурная брань, драки и кучи мусора стали для жителей суровой обыденностью.

Но сколько веревочке ни виться, а конец будет. В конце января собственник капитальной постройки по ул. Латышева, 27-а Олег Лысенко обратился в Мариупольский горсовет за продлением права аренды земли, и местная власть поставила условие: никакой торговли спиртным по этому адресу быть не должно. Требование безукоснительно выполнено: алкоголь по указанному адресу больше не реализуют, помещение сдали в аренду другому предпринимателю – там появится детское кафе с игровой комнатой. Местные жители вздохнули с облегчением, но долгожданная победа оказалась кратковременной.

Закусочная никуда не исчезла, она всего лишь переместилась на цокольный этаж многоквартирного дома по ул. Латышева, 27, расстояние от прежнего места – несколько десятков метров, требование по стометровой зоне от детских учреждений снова не выполняется.

«Любители выпивки стоят под нашими окнами каждое утро, ходят в закусочную как на работу», – жалуются жители ближайших домов. Они категорически против наливайки в многоквартирном доме. И вполне понятно почему: некоторые любители зеленого змия выходят из заведения практически в невменяемом состоянии, еле держась на ногах. По словам председателя КСН «Черемушки» Татьяны Лаушкиной, недавно один такой клиент заснул прямо под дверью подъезда одного из ближайших домов – пришлось вызывать полицию. Посетители закусочной превращают двор в мусорную свалку – только успевай за ними убирать. А самое главное, наливайка несовместима с детской и спортивной площадками, которые совсем скоро должны установить в рамках проекта Фонда развития Мариуполя «Уютный двор».

«Зачем нам это надо, чтобы в жилом доме торговали спиртным на разлив? Мимо нашего двора дети ходят в школу и детский сад, они видят пьяных, слышат их крики и брань», – рассуждает председатель ОСМД «Латышева, 31» Мелания Мозоленко.

«Закусочный» бизнес неистребим?

Жительница дома №27 по ул. Латышева Наталья Сережина прислала в нашу редакцию письмо, где утверждает, что помещение, которое арендует «Ни пуха ни пера» у Анатолия Халецкого, не предназначено под общепит. По словам женщины, ранее здесь работало кафе-бильярдная и жители дома столкнулись с целым рядом проблем: по вентиляции разносились удушающие запахи, звукоизоляция не выдерживала никакой критики. Из-за неисправной проводки в помещении кафе был пожар, пострадали три квартиры.

Были проблемы с канализацией, владелец помещения не допускал жэковских работников, чтобы те заменили стояк, дело пришлось решать через суд.

После многочисленных жалоб жильцов дома питейное заведение все-таки закрыли. Впоследствии цоколь арендовали под продовольственный магазин, а на смену ему пришел «закусочный» бизнес.

Добро пожаловать с немытыми руками

В этот понедельник журналисты нашего издания выехали на место, чтобы выслушать все стороны конфликта. С девяти утра – это время ­открытия заведения – под наливайкой собралась группа мужчин, так сказать, в предвкушении. Негодующие жильцы вошли в закусочную и направились к прилавкам, заставленным закусками и спиртным. К ним вышла продавщица, и началась словесная перепалка.

«В ста метрах от школ и детсадов не должно быть наливаек, это решение местной власти, а вы его не соблюдаете. Мы будем ставить во дворе детскую площадку и не хотим видеть здесь пьяниц», – кричали противники питейного заведения.

«У нас есть все документы, лицензия, мы платим налоги, открываемся в 9 утра и закрываемся в 18 часов, здесь не шумно», – возразила продавщица Мария.

В закусочной есть туалет, но вымыть руки после его посещения клиентам негде. Правда, владелец бизнеса, предприниматель Сергей Сидоренко, обещал установить рукомойник в течение недели-двух и рядом организовать комнату для курения. Хозяин заведения заверил, что летнюю площадку с шатрами и столами у входа в закусочную ставить не будет, обещал разбить клумбы, высадить деревья и цветы.

«Мы работаем на законных основаниях, есть лицензия на право осуществления розничной торговли алкогольными напитками, платим налоги, персонал официально трудоустроен», – высказался в защиту своего бизнеса Сергей Сидоренко.

На вопрос, почему он разместил питейное заведение именно здесь, в жилом доме, а не подыскал другое место, которое не вызывало бы бурю негодования у местных жителей, предприниматель ответил, что альтернативы в виде отдельно стоящего здания под закусочную поблизости не нашел.

Лицензия – зеленый свет для наливаек

Мириться с такой ситуацией жителивЂ‚улицывЂ‚ЛатышевавЂ‚невЂ‚хотят. 120 жильцов домов №№27, 31 подписали коллективные обращения председателю Приморской райадминистрации Владимиру Петрову и депутату Мариупольского горсовета Ирине Дудиной с просьбой запретить продажу спиртного на разлив в жилом доме.

«На имя секретаря Мариупольского горсовета я подала обращение, прикрепив к нему письма возмущенных граждан», – сообщила Ирина Дудина. Депутат понимает и разделяет обеспокоенность мариупольцев, которые не хотят видеть наливайку в своем дворе.

«Размещение заведений общепита в жилых домах не запрещено законодательством, – прокомментировал ситуацию Владимир Петров. – Требование местной власти не размещать такого рода объекты в стометровой зоне от детских заведений в данном случае не выдерживается, но подобные факты никак не учитываются фискальной службой при выдаче лицензий. Все, что мы можем,– устраивать проверки на наличие лицензии и соблюдение законодательства».

«РаньшевЂ‚увЂ‚органоввЂ‚местного самоуправления был инструмент – разрешение на размещение объекта торговли, – отмечает заместитель городского головы Ярослав Хотнянский. – Допустим, у предпринимателя с документами все в порядке, но рядом находятся детские учреждения или местные жители выступают против, власть могла не давать разрешение. В рамках борьбы с коррупцией органы местного самоуправления лишили возможности регулировать подобные вопросы таким образом». В результате, купив лицензию и установив кассовый аппарат, владельцы рюмочных, закусочных и чебуречных чувствуют себя вольготно, за бедлам, который устраивают пьяные клиенты, они не в ответе – вопросами нарушения общественного порядка пусть занимается полиция.

«НесмотрявЂ‚навЂ‚несостыковки в законодательстве, мы все равно находим методы работы с предпринимателями:вЂ‚приглашаем, общаемся, ищем способы урегулирования вопроса, выслушиваем мнение жителей, привлекаем к этой работе КСН. Наедине с этой проблемой мы горожан не оставим», – пообещал Хотнянский.

10 марта представители муниципалитета вместе с полицией обследовали закусочную «Ни пуха ни пера» и – ничего нового, у предпринимателя все законно. Но жителям улицы Латышева от этого не легче, они остаются заложниками ситуации.

Городской голова Мариуполя Вадим Бойченко занимает принципиальную позицию в этом вопросе: алкогольную продукцию на разлив следовало бы продавать исключительно в кафе и ресторанах. В Верховную Раду около года назад подали законопроект, который позволил бы урегулировать этот вопрос, но до сих пор он не был рассмотрен.

Чтобы запретить наливайки в жилых домах, нужно внести изменения в законодательство

 

Юлия Франжева  


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