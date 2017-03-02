Четверг, 16 марта 2017 года, № 27

Убийственная реформа скорой







В Украине из бригад скорой помощи хотят убрать специалистов-врачей и заменить их парамедиками – фельдшерами без высшего и даже специального образования. Довезут, если повезет ИнициаторомвЂ‚реформывЂ‚экстренной медицины стала и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун. Врачи уже сейчас бьют тревогу и предупреждают: готовьтесь к росту смертности! В мировой медицине существуют две основные школы оказания неотложной помощи. Это англо-американская, которая исповедует принцип «хватай и неси», и франко-немецкая, предполагающая вариант «стой и лечи». Из этого вытекает разница в компетентности и профессиональной подготовке парамедиков в Америке и французских или немецких докторов. То же самое и у нас. Врач скорой помощи – это настоящий высококвалифицированный специалист,вЂ‚которыйвЂ‚училсявЂ‚шесть лет, после чего проходил интернатуру и лишь потом начал работать самостоятельно. И даже медицинский фельдшер – это человек, который минимум три года посвятилвЂ‚медицине.вЂ‚СроквЂ‚же обучениявЂ‚парамедика,вЂ‚главная задача которого не лечить вас, а доставить в больницу, за рубежом шесть месяцев. В США ими являются все пожарные,вЂ‚полиция,вЂ‚спасатели.вЂ‚«НаскольковЂ‚этовЂ‚будет оправданно, я не берусь судить. Но могу сказать, что сегодня в полноценном экипаже у врача скорой несколько сотен различных медикаментов, он готов оказать помощь в любой сложившейся ситуации. У парамедика будет всего 4-5 препаратов. Предполагается, что это позволит довезти пациента до больницы, где его примут специалисты» – так считает мой знакомый врач скорой, который представляться не захотел. Медленная скорая На сегодняшний день норматив приезда кареты скорой – 10 минут в городе и 20 минут в сельской местности. Мы верим, что экипажи делают все возможное, чтобы быстрее добраться до больных, но если принять во внимание качество украинских дорог, пробки, дефицит машин, количество вызовов, то окажется, что медикам не всегда удается выполнить нормативы. Новый и.о. министра здравоохранения – сторонник внедрения бригад парамедиков и сокращения медицинских бригад. Подпись под фото Евгения Носенко: Их бы не сокращать, напротив. Сотрудники скорой очень заботливые, внимательные и квалифицированные. Грядущая реформа им пойдет явно не в помощь. Сегодня большинство экипажей скорой состоит из трех человек: врач, фельдшер и водитель. После реформы будет только фельдшер и санинструктор (он же водитель). Куда пойдет такое количество освободившихся специалистов – непонятно, высказывались мысли о переквалификации их в семейных врачей. Все это вызвало недовольство среди медиков, а летом 2016 года в Запорожье врачи скорой помощи даже вышли на митинг, их поддержали коллеги из Львовской, Ивано-Франковской, Житомирской областей. «В Украине эпидемия туберкулеза, растет заболеваемость ВИЧ и гепатитом. А тяжелобольные люди не получают жизненно важных лекарств. И поэтому начинать реформу здравоохранения нужно точно не с экстренной медпомощи», – высказался по этому поводу главврач столичной скорой помощи Анатолий Вершигора. Не то, совсем не то Мы все понимаем, что Украина даже приблизительно не Америка, где родилась, жила и работала раньше Ульяна Супрун, у нас совершенно другие условия и совсем другая ситуация в здравоохранении. Сейчас главная задача экстренной медпомощи – привезти к пациенту врача, который поставит диагноз и окажет первую неотложную помощь. Минздрав же предлагает внедрить американский опыт: как можно быстрее доставлять пациента к врачу. Но эксперты считают, что последствием данной реформы будет повышениевЂ‚смертностивЂ‚на 20-30%. «В Америке кроме парамедиков есть специализированные врачебные бригады: кардиологи, психиатры и детская реанимация. Неправильно использовать только один элемент их системы, не учитывая наши реалии: недофинансирование,вЂ‚плохиевЂ‚дороги,вЂ‚неквалифицированные кадры. Рискуем жизнью людей. Если пациенты будут умирать, что мы скажем их родным? Ребята, извините, не получилось?» – заявил глава общественного совета при Минздраве Максим Ионов. Процесс идет Для работников скорой помощи в Донецкой области, и в частности Мариуполе, реформа не является чем-то необычным. Согласно постановлению украинского Кабмина, в качестве пилотного проекта у нас она началась еще в 2012 году. По словам главврача мариупольской службы скорой помощи Валерия Закржевского, основными задачами реформы было добиться качества оказания помощи, ее доступностивЂ‚ивЂ‚своевременности. Прорыва в этом направлении удалось достичь благодаря поступлению новых машин, оборудованных по последнему слову техники, – по программе «Свое­временная помощь» Мариуполь получил 52 таких автомобиля. «Однако кадровая проблема так и не была решена, а ведь люди – самое ценное, что есть в службе скорой медпомощи», – говорит Валерий Закржевский. На сегодняшний день на Мариупольской станции скорой помощи, которая помимо Мариуполя обслуживает Мангушский и Никольский районы, трудится 78 врачей, 227 фельдшеров и 198 водителей – всего это 44 бригады. Они разделяются на три класса: класс «С» – 3 бригады, это реанимобили, класс «В» – 48 бригад, это обычная скорая, и один автомобиль класса «А» – бригада осуществляет простую транспортировку больных. Сейчас в Мариуполе нет специальных кардиобригад, зато есть один психиатрический экипаж. Результат налицо Реформирование скорой помощи находится в процессе и, по словам Валерия Закржевского, продлится до 2018-20 года. Что же касается замены квалифицированных врачей на парамедиков, то таких директив из столицы пока не поступало. Мало того, речь не идет о том, чтобы заменить врачей, вместо этого поднимаются вопросы обучения спасателей и полиции. По словамвЂ‚ВалериявЂ‚Закржевского, подготовка парамедика будет длиться три года, что равносильно сегодняшнему обучению фельдшера, который получает степень бакалавра. Большое внимание будет уделяться навыкам оказания экстренной помощи при ДТП, различныхвЂ‚ранениях,вЂ‚утоплениях и т.д. При этом Валерий Закржевский еще раз подчеркнул, что реформа уже дала свои положительные результаты. Прежде всего, это хорошее обеспечение скорых лекарственнымивЂ‚препаратами и средствами медицинского назначения. Благодаря новой технике удается лучше выполнять нормативы приезда экипажей: в городе на 83%, в сельской местности на 86%, притом что раньше данный показатель был не выше 40%. При этом показатель смертности не превышает 0,05%. Тревога и неопределенность Главврач мариупольской скорой считает, что от проведения реформы больше положительных моментов, а самим врачам, которые работают на вызовах, не о чем волноваться. Никого не будут сокращать либо увольнять. Потому Валерий Закржевский не поддерживает коллег из других областей, которые летом прошлого года устраивали митинги и перекрывали дороги. Совсем недавно директор областного центра медицинской помощи и медицины катастроф Игорь Кияшко был в Киеве на конференции, в которой приняли участие и.о. министра Ульяна Супрун и другие руководители Мин­здрава: «Нам четко и ясно заявили, что все врачи и фельдшеры останутся работать на своих местах». Тем не менее, несмотря на все заверения, среди персонала все-таки есть беспокойство. Фельдшер Елена Скирда трудится в мариупольской скорой помощи уже 23 года, и женщину не устраивает, что ее хотят заменить низкоквалифицированным персоналом. Альтернатив нет Несмотря на то что Мариуполь нельзя назвать маленьким городом, на сегодняшний день альтернатив государственной скорой помощи у нас нет. Ни одна из частных клиник сегодня не располагает подобными бригадами, хотя раньше они существовали, однако было это довольно давно, около шести лет назад. Как объяснил коммерческий директор одного из частных мед­учреждений, в какой-то момент содержание частной скорой просто стало нерентабельным, потому от нее решили отказаться. Все, на что сегодня могут рассчитывать жители Мариуполя, – это платная транспортировка людей с ограниченными возможностями либо лежачих больных. Не будем делать никому рекламы, но объявления о данной услуге расклеены возле многих мед- учреждений и аптек города. Цена микроавтобуса – 160 гривен/час, еще 60 гривен/час вам придется оплатить санитару, а обычно для перевозки лежачего больного нужно четыре человека. Вот и считайте: добраться таким образом будет стоить минимум 400 гривен. Но спасти вас в такой машине, конечно же, будет некому – речь идет исключительно о транспортировке. Данный вопрос особенно актуален для людей с инвалидностью, в том числе колясочников и других жителей Мариуполя, которые прикованы к постели или по ряду причин не могут передвигаться самостоятельно. По словам паралимпийского чемпиона и общественного активиста Даниила Чуфарова, «в этом году удалось добиться финансирования из местного бюджета проекта «Социальное такси». Городские чиновники обещают, что уже к концу лета в городе появятся экипажи, которые по приемлемой цене будут перевозить людей с инвалидностью,вЂ‚причемвЂ‚даже диспетчером будет понимающий ситуацию человек – человек в инвалидной коляске». Правда, не совсем понятно, кто будет помогать спускаться и подниматься, садиться в такси обездвиженным людям. В ближайшем будущем мы посвятим данной теме отдельный материал. В любом случае, углубившись в изучение вопроса, убеждаешься, что вокруг темы скорой помощи создается какой-то искусственный ажиотаж. Сами медики настроены настороженно, но особой паники не показывают. Будем ждать следующих этапов реформы и посмотрим, что из этого выйдет, куда нас заведет очередной «министр-легионер». Владимир Щербаков