Вторник, 14 марта 2017 года, № 26

На пороге культурной эволюции Фото Евгения Носенко. Развитие – залог успеха. Компьютеризация библиотек не излишество, а необходимость, продиктованная временем.



Под реформу попадут библиотеки, городские дворцы культуры, музеи и оркестры Необходимость реорганизации учреждений культуры в Мариуполе назрела давно – годами помещения ждут ремонтов, руководители с надеждой смотрят на бюджетный план расходов и оценивают возможности развития. Наконец время культурной эволюции пришло – уже стартовали первые преобразования. Какими они будут – рассказала директор департамента культурно-общественного развития Мариупольского горсовета Оксана Гринько. Раздвинуть стены Сегодня в городе действует 47 учреждений культуры. В рамках Стратегии развития Мариуполя реформа отрасли культуры подразумевает, что пора «раздвинуть стены», соответствовать духу времени и вернуть молодежь в те же библиотеки, но уже на новый лад – артцентры, библиохабы, коворкинг-центры и т.д. «В современном мире есть запрос на общение, – констатирует Оксана Гринько. – Есть немало горожан, которые замкнулись в своем мирке, отсутствует культура общения, люди не готовы к диалогу, не умеют слышать мнение другого. Поэтому чем больше будет различного рода свободных и интересных для молодежи и людей старшего возраста площадок, тем лучше». Библиотеки преобразятся на евролад Предстоит меняться не только помещениям библиотек, но и самим сотрудникам. «Я считаю, что такая задача им под силу, ведь у многих за плечами огромный опыт, им есть чем поделиться», – уверена Оксана Гринько. «Современный библиотекарь должен быть высокотехнологичным специалистом, информационно образованным», – подтверждает директор Центральной библиотечной сети для детей Юлия Василенко. «Наши знания и опыт должны быть направлены на удовлетворение запросов посетителей, время требует инициатив и готовности к переменам», – уверена Юлия Василенко. Решением горсовета «О создании коммунального учреждения “Центральная библиотечная система”» предусматриваются и другие, кроме хранения книг, направления деятельности: в одних библиотеках будут обслуживать людей с инвалидностью, другие должны получить профиль молодежного центра, третьим предстоит преобразование в медиатеки. При этом подобные слияния не обойдутся без определенной оптимизации, что не может не беспокоить сотрудников. «Многое из того, о чем сказано в проекте реорганизации, уже не один год реализуется в центральной библиотеке имени Короленко, - отмечает Людмила Гуркова, директор Централизованной библиотечной системы для взрослых. - Многофункциональность уже давно стала для нас определяющим критерием. Но хотелось бы подробнее узнать, как будет построен процесс реорганизации, наших сотрудников волнует их дальнейшая профессиональная судьба». Проект создания единого коммунального учреждения «Городская централизованная биб­лиотечная система» предусматривает закрытие шести библиотек и уменьшение штата сотрудников с 220 до 169. Не менее остро стоит вопрос и о сохранности книжных фондов, которые при слиянии двух учреждений вряд ли поместятся в одном помещении. По всей видимости, реорганизация начнется после получения официального подтверждения из Министерства культуры Украины. Краеугольный камень Стратегическая цель культурной реформы – создать в каждом районе свой центр культуры, чтобы исключить у мариупольцев необходимость ехать через весь город. «Ильичевец. Город» уже писал, что в соответствии с принятой стратегией в поселке Сартана отремонтирован Дом культуры имени Тамары Кацы, предстоит реставрация фасада центральной библиотеки имени Короленко, поэтапный ремонт левобережного ГДК. А в ближайшей перспективе – подписание контрактов с победителями творческого конкурса на должность директоров учреждений культуры. Очевидно, свежий взгляд новых руководителей на перспективы развития культурной сферы и призван дать толчок обозначенной реформе. Николай Пожогин