Вторник, 14 марта 2017 года, № 26

Мафия МАФов Незаконному бизнесу в Мариуполе в очередной раз говорят решительное «нет» Незаконно установленные киоски, ларьки и торговые павильоны – один из проблемных вопросов Мариуполя. Процесс их упорядочения стартовал еще в прошлом году: была создана рабочая группа, утверждено положение о порядке размещения малых архитектурных форм. Целый ряд незаконных МАФов был снесен, но проблема еще не потеряла своей актуальности. Торговля должна быть цивилизованной Расположение МАФов на территории города регламентируется комплексной схемой размещения временных сооружений для осуществления предпринимательской деятельности. Как рассказал начальник управления земельных отношений Дмитрий Титов, с 9 марта по 9 апреля Центр предоставления ­административных услуг принимает заявления на участие в конкурсе на размещение торговых объектов на территории Приморского, Кальмиусского и Левобережного районов. «Во время проведения подобного конкурса в Центральном районе мы столкнулись с тем, что не всегда жители были согласны с утвержденной комплексной схемой размещения торговых точек или же установке этих объектов мешали зеленые насаждения», – отметил Дмитрий Титов. «Было принято решение отредактировать список торговых точек. В результате в Приморском районе из 25 участков, утвержденных схемой, было исключено восемь мест, в Кальмиусском из 75 – 21 место, в Левобережном из 124 – 47 мест», – сообщил Дмитрий Титов Что касается Центрального района, здесь остаются пока невостребованными 85 мест, из которых 20 являются непригодными для размещения торговых точек. Победителям прошлого конкурса, которые по техническим причинам не могут установить свой объект в том месте, которое им было предложено, будет предоставлена альтернатива в виде одного из невостребованных участков. После этого будет объявлен дополнительный конкурс на размещение торгового объекта в Центральном районе. Таким образом, на конкурс в трех районах Мариуполя выставлено 148 участков городской территории. Если учесть Центральный район, то всего в городе после проведения всех конкурсов и оформления правоустанавливающих документов появится порядка 200 временных объектов предпринимательской деятельности. Преимущество на конкурсе будут отдавать тем предпринимателям, чей бизнес зарегистрирован в Мариуполе и кто готов создавать рабочие места для горожан. Важно, что по каждому участку размещения МАФа определено его целевое направление. То есть если в договоре о паевом участии указано, что объект имеет разрешение на продажу, допустим, только прессы и канцтоваров, то торговать там же продуктами или табачными изделиями нельзя. Для законно установленных МАФов – привлекательные условия Директор департамента экономики Юрий Кампов рассказал о выгодах для предпринимателей договора паевого участия в установке временного торгового объекта. Так, например, размер ежемесячного паевого участия (взноса) в содержание объекта выносной торговли в зависимости от продукции и места размещения составляет от 20 до 60 грн за квадратный метр, при этом плата за аренду земли не взимается. Договор заключается сроком до года, затем, при отсутствии нарушений, может быть продлен. Плата за использование остановочных павильонов гораздо ниже – от 10 грн 80 коп. до 21 грн за квадратный метр, а договор паевого участия заключается сроком на три года. Местная власть также утвердила схему и условия размещения объектов благоустройства на территории городских пляжей. Для предпринимателей,вЂ‚желающих заняться бизнесом на побережье, установлена льготная оплата – всего 2 грн за квадратный метр в месяц. Определены условия ведения сезонной торговли для средств передвижной сети. В случае размещения открытых площадок при ресторанах и кафе, детских летних аттракционов, торговых лотков паевой взнос в полном объеме оплачивается только с мая по сентябрь, а с октября по апрель взимается символическая сумма 1 грн. Доверяй, но проверяй По словам Юрия Кампова, в интересах владельцев МАФов оформить правоустанавливающие документы, поскольку все незаконно установленные торговые объекты рано или поздно будут демонтированы: «Если предприниматель самостоятельно уберет нелегальную торговую точку, это обойдется ему примерно в тысячу гривен. Если же киоск демонтируют принудительно, то, чтобы забрать его со штрафплощадки, придется потратить около 4,5 тысячи». Татьяна Собецкая