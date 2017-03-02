Вторник, 14 марта 2017 года, № 26

Увидел своими глазами Фото Евгения Носенко: Все, что нужно. Украина заинтересована не только в финансовой помощи Люксембурга, но и в политической поддержке Евросоюза.



Побывав в Широкино, главный дипломат Люксембурга был шокирован масштабами разрушений Вчера, 13 марта, Мариуполь с рабочим визитом посетили министр иностранных дел Великого Герцогства Люксембург Жан Ассельборн и его украинский коллега Павел Климкин. Гости прибыли в столицу При­азовья на вертолете и приземлились в мариупольском аэропорту, где их встречал мэр Вадим Бойченко и губернатор Донецкой области Павел Жебривский. Также под началом руководителя МИД Люксембурга прибыли посол Герцогства в Украине Мишель Праншер-Томассини и глава представительства ЕС в Украине Хьюго Мингарелли. Не понаслышке Основной целью визита высоких гостей стало знакомство с Мариуполем, посещение горячих точек на линии соприкосновения и обсуждение дальнейшего сотрудничества по урегулированию конфликта в Донбассе. «С 1 марта 2014 года, когда Люксембург возглавил Совбез ООН, эта страна постоянно и последовательно поддерживает Украину, и помощь продолжается до сих пор», – подчеркнул глава украинского МИД Павел Климкин. Люксембург небольшая европейская страна, однако она является одним из шести основоположников Евросоюза. Прибыв в Донбасс, дипломаты посетили разрушенный дотла поселок Широкино и были шокированы. «Мы не говорили о минских соглашениях, а смогли лично увидеть всю ту ужасную трагедию, которая произошла в Донбассе, и конкретно в Широкино. Перед нашими глазами предстали последствия реальных боевых действий», – сказал Жан Ассельборн. По информации главы МИД Люксембурга, на сегодняшний день на территории Донецкой области находятся и действуют 470 российских танков. Послы убедились, что военный конфликт не закончен – боевые действия активно продолжаются. По мнению Жана Ассельборна, противостояние удалось бы решить, если бы стороны соблюдали Минские договоренности, но, к сожалению, этого не происходит. Чем можем Важный гость подчеркнул, что Люксембург не является милитаристской державой и не имеет большой действующей армии, потому оказывает гуманитарную помощь. Люксембург уже предоставил Украине помощь на 7 млн евро и планирует направить еще 0,5 млн. «Мы должны приложить все усилия, чтобы остановить этот конфликт, и, безусловно, Крым является украинской территорией. Уверены, что необходимо сохранить целостность Украины», – заявил Жан Ассельборн. Он отметил, что мы живем в такое время, когда нельзя просто прийти и занять часть другой страны, а также, что санкции против России пока не дают желаемого эффекта. С этим не совсем согласился глава Донецкой областной администрации ПавелвЂ‚Жебривский, который считает, что санкции работают, хотя и не совсем так, как хотелось бы. Также он рассказал, что сейчас Россия сменила тактику и поведение на неконтролируемых территориях. «Они делают все, чтобы вытеснить украинцев с этих земель, и для этого стараются разрушить как можно больше инфраструктуры. Мы должны вместе остановить этот ужас», – сказал губернатор. По его мнению, европейскому сообществу и всему миру стоит задуматься о принятии дополнительного пакета санкций против Российской Федерации, чтобы принудить ее покинуть Украину. Мы за мир Украина и жители Донбасса очень благодарны герцогству за помощь, при этом участники встречи подчеркнули, что твердая позиция Люксембурга в ЕС даже важнее, чем финансовая поддержка. Также представители Украины отметили мужество Жана Ассельборна и его команды, которые не побоялись приехать на линию разграничения и в Широкино. Мэр Мариуполя поблагодарил гостей за сотрудничество и подчеркнул, что регион уже устал от войны и хочет мирной жизни и развития. «Многие пытаются извратить факты и сказать, что войны нет. Но происходящие боевые действия – прямая угроза жизни и спокойствию людей. Мы стали на путь формирования сильного самодостаточного государства и не свернем с него. Замечательно, что в этот непростой момент у нас есть такой партнер, как Герцогство Люксембург», – заявил Вадим Бойченко. После краткого брифинга дипломаты и руководители попрощались с прессой и продолжили свое общение в конфиденциальной обстановке. Владимир Щербаков