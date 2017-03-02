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Вторник, 14 марта 2017 года, № 26


Живая легенда

Вчера Александра Ларионова проводили на заслуженный отдых

Александр Ларионов отдал служению меткомбинату имени Ильича всю свою трудовую жизнь: в январе 1965 года он пришел контролером ОТК мартеновского цеха №2, а с мая 1967-го почти на полвека связал свою жизнь с конвертерным производством.

«Мной с первого дня руководила энергия желания сделать «лялечку» из цеха, – вспоминает Александр Ларионов, – чтобы за конвертерное производство комбинату имени Ильича было не стыдно». И предприятию за конвертерный действительно было не стыдно – почти все гости комбината заглядывали в передовой цех, который был лидером и по производству, и по креативу в общественной и социальной жизни.

За свои трудовые достижения Александр Ларионов неоднократно награждался государственными наградами и почетными званиями. С 1998 года по настоящее время Александр Ларионов – депутат Мариупольского горсовета. Заслуги Александра Ларионова были отмечены и городской властью: в 2013-м он стал лауреатом конкурса «Мариуполец года», а в 2014-м ему было присвоено звание «Почетный гражданин Мариуполя». В 2006 году ильичевские конвертерщики под его руководством перешагнули 100-миллионный рубеж в выплавке стали.

«Конвертерный цех меткомбината имени Ильича – лидер украинского сталеварения, а это значит, что каждый из работников цеха – ценный для государства специалист, – уверен Александр Ларионов. – Сказать, что у нас работают лучшие металлурги страны, абсолютно не будет преувеличением».

Без сомнения, таким заслуженным металлургом страны является и Александр Ларионов – он станет гостем нашей субботней рубрики «Публично о личном».

Николай Пожогин  


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