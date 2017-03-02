Вторник, 14 марта 2017 года, № 26





Блокадные ультиматумы и реалии

Харьковчане поумерили пыл блокировщиков

Против блокады в воскресенье вышли около полутысячи местных жителей Харьковской области. В итоге участники блокады сложили палатки и уехали в сопровождении полиции. Перекрыть движение поездов блокировщики хотели через станцию Купянск-Сор­тировочный.

А днем ранее штаб блокады торговли с непризнанными республиками заявил о переходе ко второму этапу акции, который подразумевает открытие еще трех редутов вдоль украинско-российской границы и полную блокаду поставки товаров из Украины в Россию по железной дороге.

«Мы переходим ко второму этапу блокады, даем правительству время до 2 апреля, для того чтобы подписать договор со странами, которые не ведут вой­ну с Украиной, по поставкам энергоносителей. Из России мы пропускать уголь больше не будем», – заявил начальник штаба блокады Анатолий Виногродский и призвал парламент принять законы, которые определят торговые отношения Украины и России из-за российской агрессии, сообщает «Лига».

Между тем в Украине из-за торговой блокады Донбасса с 17 февраля на месяц введен чрезвычайный режим в энергетике, который истекает на этой неделе. На неподконтрольных Украине территориях одно за другим останавливаются предприятия, зарегистрированные в Украине.

В результате торговой блокады, по данным отраслевой ассоциации «Укрметаллургпром», было остановлено семь крупных предприятий горно-металлургического комплекса, которые работали на неподконтрольной Украине территории.

Из-за остановки предприятий на неконтролируемой территории в «Укрметаллургпроме» видят следующие последствия для Украины в 2017 году: снижение валютной выручки на 1,5 млрд долларов, потеря рабочих мест, недополучение бюджетом налогов в объеме порядка 1,6 млрд, снижение железнодорожных перевозок на 17 млн тонн и перевалки металлопродукции в портах Украины на 3,5 млн тонн.

В числе фейковых новостей – «приказ» о разгоне блокады, который распространялся в сети Интернет. «Подставной документ является очередной попыткой блокировщиков дезинформировать общественность и настроить сторонников блокады против представителей власти», – сообщил глава Нацполиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин, который заверил, что такой «приказ» никогда не был им подписан и не поступал в территориальные подразделения полиции. О фальсификации говорит и тот факт, что документ составлен с явными нарушениями правил официального документооборота, в частности, такого исходного номера приказа в канцелярии Главного управления Национальной полиции в Донецкой области нет.

Соб. инф.