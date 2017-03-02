Вторник, 14 марта 2017 года, № 26 Город спорта с Александром Куртовым

И снова – на старт «Ильичевец» ведет борьбу за путевку в Премьер-лигу На календаре – середина марта, а это значит, что мариупольским любителям футбола нужно готовиться снова поддерживать свою любимую команду, которая ведет борьбу за путевку в Премьер-лигу украинского футбола. Футбольный клуб «Ильичевец» завершил 30-дневный учебно-тренировочный сбор в Турции, команда вернулась в Мариуполь утром 11 марта. Поcле одного выходного футболисты уже в воскресенье начали подготовку к матчу против киевского «Арсенала», игра состоится 18 марта. В Турции «Ильичевец» не только тренировался, но и провел ряд товарищеских поединков. Их результаты были разными, но самое главное – тренерский штаб получил возможность увидеть практически всех футболистов в условиях, приближенных к официальным матчам. Всего было сыграно десять поединков. ГлавныйвЂ‚тренервЂ‚мариупольской команды Александр Севидов поделился своими впечатлениями от пребывания команды в Турции: «Это был довольно тяжелый сбор, но мы выполнили весь объем запланированной работы и достигли того, что мы бы хотели видеть в игре. Хотя, естественно, есть шероховатости, над которыми будем работать. Время у нас еще есть. К ребятам нет никаких претензий. Уверен, этот совмещенный сбор пойдет нам в копилку, как и те спарринги, которые мы сыграли. Мы играли с командами, которые используют различные игровые стили. В Мариуполе 14 марта проведем спарринг с запорожским «Металлургом», это будет последняя прикидка перед официальным стартом команды в весенней части сезона. А цель на этот сезон для нас остается неизменной –вЂ‚завоеваниевЂ‚путевки в элитный дивизион украинского футбола. Но мне многие сейчас говорят, что различные силы в украинском футболе очень не хотят видеть «Ильичевец» в Премьер-лиге. Надеюсь, что такое понятие, как fair-play, – это не пустой звук, и все будет решаться на футбольном поле, а не за его пределами». Результаты матчей «Ильичевец» – «Шахтер» (Караганда) 0:2; «Ильичевец» – ФК «Сараево» 1:0, гол: Мишнев; «Ильичевец» – «Мирани» (Грузия) 0:0; «Ильичевец» – «Тобол» (Казахстан) 0:0; «Ильичевец» – ФК «Слуцк» (Беларусь) 4:1, голы: Ярошенко, Кожанов (два); Иванисеня; «Ильичевец» – «Балканы» (Украина) 4:0, голы Ярошенко, Козак (два), Иванисеня; «Ильичевец» – БАТЭ (Беларусь) 2:2, голы: Фомин (два); «Ильичевец» – «Фреденсборг» (Дания) 5:0, голы: Мишнев, Ярошенко, Буй, Рудыка (два); «Ильичевец» – «Рух» (Винники, Украина) 2:0, голы: Ярошенко, Новотрясов; «Ильичевец» – «Гелиос» (Харьков) 1:1, гол: Мигунов.