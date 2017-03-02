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Вторник, 14 марта 2017 года, № 26

Город спорта с Александром Куртовым

И снова – на старт

«Ильичевец» ведет борьбу за путевку в Премьер-лигу

На календаре – середина марта, а это значит, что мариупольским любителям футбола нужно готовиться снова поддерживать свою любимую команду, которая ведет борьбу за путевку в Премьер-лигу украинского футбола. Футбольный клуб «Ильичевец» завершил 30-дневный учебно-тренировочный сбор в Турции, команда вернулась в Мариуполь утром 11 марта. Поcле одного выходного футболисты уже в воскресенье начали подготовку к матчу против киевского «Арсенала», игра состоится 18 марта. В Турции «Ильичевец» не только тренировался, но и провел ряд товарищеских поединков. Их результаты были разными, но самое главное – тренерский штаб получил возможность увидеть практически всех футболистов в условиях, приближенных к официальным матчам. Всего было сыграно десять поединков.

ГлавныйвЂ‚тренервЂ‚мариупольской команды Александр Севидов поделился своими впечатлениями от пребывания команды в Турции: «Это был довольно тяжелый сбор, но мы выполнили весь объем запланированной работы и достигли того, что мы бы хотели видеть в игре. Хотя, естественно, есть шероховатости, над которыми будем работать. Время у нас еще есть. К ребятам нет никаких претензий. Уверен, этот совмещенный сбор пойдет нам в копилку, как и те спарринги, которые мы сыграли. Мы играли

с командами, которые используют различные игровые стили. В Мариуполе 14 марта проведем спарринг с запорожским «Металлургом», это будет последняя прикидка перед официальным стартом команды в весенней части сезона. А цель на этот сезон для нас остается неизменной –вЂ‚завоеваниевЂ‚путевки в элитный дивизион украинского футбола. Но мне многие сейчас говорят, что различные силы в украинском футболе очень не хотят видеть «Ильичевец» в Премьер-лиге. Надеюсь, что такое понятие, как fair-play, – это не пустой звук, и все будет решаться на футбольном поле, а не за его пределами».

Результаты матчей

«Ильичевец» – «Шахтер» (Караганда) 0:2;

«Ильичевец» – ФК «Сараево» 1:0,

гол: Мишнев;

«Ильичевец» – «Мирани» (Грузия) 0:0;

«Ильичевец» – «Тобол» (Казахстан) 0:0;

«Ильичевец» – ФК «Слуцк» (Беларусь) 4:1,

голы: Ярошенко, Кожанов (два); Иванисеня;

«Ильичевец» – «Балканы» (Украина) 4:0,

голы Ярошенко, Козак (два), Иванисеня;

«Ильичевец» – БАТЭ (Беларусь) 2:2,

голы: Фомин (два);

«Ильичевец» – «Фреденсборг» (Дания) 5:0,

голы: Мишнев, Ярошенко, Буй, Рудыка (два);

«Ильичевец» – «Рух» (Винники, Украина) 2:0,

голы: Ярошенко, Новотрясов;

«Ильичевец» – «Гелиос» (Харьков) 1:1,

гол: Мигунов.

  


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