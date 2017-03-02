Вторник, 14 марта 2017 года, № 26 Город спорта с Александром Куртовым

«Спарта» воспитывает таланты Фото Евгения Носенко. Спорт настоящих мужчин. Смешанные единоборства отличаются от других боевых искусств особой зрелищностью. Неудивительно, что сегодня этот вид спорта один из самых динамично развивающихся в мире.



Руководитель клуба Сергей Василюк сумел создать семейный спортклуб Спортклуб «Спарта» появился в микрорайоне Восточный два года назад. Основатель клуба Сергей Василюк вместе с друзьями мечтали создать островок спорта среди жилых многоэтажек района, и это им удалось в полной мере: «Спустя 2 года после открытия у нас тренируется порядка 100 человек, в основном это местные ребята, которые живут в микрорайоне Восточный. Приходят семьями: родители предпочитают тренажерный зал, а дети занимаются единоборствами. Ребята получают здесь жизненный опыт, пусть и небольшой. Мы поддерживаем в клубе дух единой, сплоченной семьи – все победы и поражения наших воспитанников переживаем вместе». В турнире по смешанным единоборствам, который проходил в спортклубе, выступало свыше 50 участников возрастом от 7 до 15 лет. Житель близлежащего дома Алексей Лигоцкий два года назад привел в «Спарту» своего сына Андрея, у которого нарушение опорно-двигательноговЂ‚аппарата. В поединке Андрея Лигоцкого и Владислава Агиева, который проходил в возрастной категории 5 – 6 лет, была зафиксирована боевая ничья. Мальчишки впервые вышли на ковер, они мало что умеют, но их энергии и воле к победе могут позавидовать взрослые спорт­смены. Алексей Лигоцкий признался, что не ошибся, приведя сына в «Спарту» к Сергею Василюку: «Андрей стал крепче, здоровее, делает зарядку, лучше стал двигаться, ходить. Тренеры тут очень хорошие, вкладывают в детей душу. Если бы побольше таких клубов открывалось в районе, да и в Мариуполе, это был бы только плюс». НаграждениевЂ‚победителей и призеров турнира проводили основатель спортклуба «Спарта» Сергей Василюк, член исполкома Мари­упольского горсовета Дмитрий Забавин и призер Паралимпийских игр по плаванию, заслуженный мастер спорта Украины Даниил Чуфаров, который отметил: «Сегодня мы увидели запал, огонь в глазах и даже искры на ковре. Было очень приятно наблюдать за поединками, здесь сражались настоящие бойцы». понравился турнир и Дмитрию Забавину: «Видно, что у ребят есть непреодолимое стремление к победе, настрой на достижение новых спортивных высот». Слово чемпиону Владимир Самойленко стал чемпионом турнира среди спортсменов 12 – 13 лет в весовой категории до 40 кг. В финальном бою Владимир одолел своего одноклубника: «Я занимаюсь смешанными единоборствами, потому что здесь совмещены бокс и борьба. С Димой Пороховым мы вместе тренируемся, поэтому знал, как он дерется, держал его на дистанции, потому что он любит борьбу».