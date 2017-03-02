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Вторник, 14 марта 2017 года, № 26
Город спорта с Александром Куртовым
«Спарта» воспитывает таланты
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|Фото Евгения Носенко. Спорт настоящих мужчин. Смешанные единоборства отличаются от других боевых искусств особой зрелищностью. Неудивительно, что сегодня этот вид спорта один из самых динамично развивающихся в мире.
Руководитель клуба Сергей Василюк сумел создать семейный спортклуб
Спортклуб «Спарта» появился в микрорайоне Восточный два года назад. Основатель клуба
Сергей Василюк вместе с друзьями мечтали создать островок спорта среди жилых многоэтажек района, и это им удалось в полной мере: «Спустя 2 года после открытия у нас тренируется порядка 100 человек, в основном это местные ребята, которые живут в микрорайоне Восточный. Приходят семьями: родители предпочитают тренажерный зал, а дети занимаются единоборствами. Ребята получают здесь жизненный опыт, пусть и небольшой. Мы поддерживаем в клубе дух единой, сплоченной семьи – все победы и поражения наших воспитанников переживаем вместе».
В турнире по смешанным единоборствам, который проходил в спортклубе, выступало свыше 50 участников возрастом от 7 до 15 лет. Житель близлежащего дома Алексей Лигоцкий два года назад привел в «Спарту» своего сына Андрея, у которого нарушение опорно-двигательноговЂ‚аппарата. В поединке Андрея Лигоцкого и Владислава Агиева, который проходил в возрастной категории 5 – 6 лет, была зафиксирована боевая ничья. Мальчишки впервые вышли на ковер, они мало что умеют, но их энергии и воле к победе могут позавидовать взрослые спортсмены.
Алексей Лигоцкий признался, что не ошибся, приведя сына в «Спарту» к Сергею Василюку: «Андрей стал крепче, здоровее, делает зарядку, лучше стал двигаться, ходить. Тренеры тут очень хорошие, вкладывают в детей душу. Если бы побольше таких клубов открывалось в районе, да и в Мариуполе, это был бы только плюс».
НаграждениевЂ‚победителей и призеров турнира проводили основатель спортклуба «Спарта» Сергей Василюк, член исполкома Мариупольского горсовета Дмитрий Забавин и призер Паралимпийских игр по плаванию, заслуженный мастер спорта Украины Даниил Чуфаров, который отметил: «Сегодня мы увидели запал, огонь в глазах и даже искры на ковре. Было очень приятно наблюдать за поединками, здесь сражались настоящие бойцы». понравился турнир и Дмитрию
Забавину: «Видно, что у ребят есть непреодолимое стремление к победе, настрой на достижение новых спортивных высот».
Слово чемпиону
Владимир Самойленко стал чемпионом турнира среди спортсменов 12 – 13 лет в весовой категории до 40 кг. В финальном бою Владимир одолел своего одноклубника: «Я занимаюсь смешанными единоборствами, потому что здесь совмещены бокс и борьба. С Димой Пороховым мы вместе тренируемся, поэтому знал, как он дерется, держал его на дистанции, потому что он любит борьбу».