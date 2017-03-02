Суббота, 11 марта 2017 года, № 25

Блокада здравого смысла Жизнь на бахмутском редуте течет тихо и размеренно:свежий воздух, сытный обед по распорядку и здоровый сон на ж/д полотне. «Революционерам» нет дела до того, что из-за нехватки сырья где-то останавливаются предприятия и тысячи людей остаются без средств к



Скажи, с кем ты блокадишь, и я скажу, кто ты. На протяжении всего визита на бахмутский редут этот почтенный мужчина неустанно наставлял журналистов «Ильичевца»: «Вы о нас должны правильно написать. Объективно не надо, главное – правильно!»



Побратимы спасибо не скажут. Железнодорожная блокада усугубляет не только экономическую, но и военно-политическую обстановку. А это значит, что украинские военнопленные еще не скоро вернутся домой.



Волонтеры не задумываются о последствиях своей акции для простых украинцев и предприятий Уже почти два месяца на четырех железнодорожных переездах заблокировано сообщение с неподконтрольными территориями – активисты протестуют против торговых отношений с оккупированной частью Донбасса, называя их «торговлей на крови». Но чем это может обернуться для каждого рядового украинца, блокировщиков, похоже, не особо волнует, и мы попытались понять почему, побывав на первом редуте под Бахмутом. Редут «Запорожье» Та самая блокада выглядит довольно прозаично. Железнодорожный переезд включает в себя две колеи, одна из которых завалена мешками – движение грузовых составов по ней полностью блокировано. Активисты на редуте «Запорожье» не пропускают никакие грузовые составы, по второй колее проходят исключительно электрички пригородного сообщения. Подобная ситуация и на других редутах – составы с грузами полностью стоят. Рядом с переездом расположен палаточный городок, в котором на данный момент проживает около ста участников акции, руководит ими, как нам представили, командир Богуслав. «Сообщение с «сепарской» территорией перекрыто уже больше месяца. Попыток разогнать наш редут пока не предпринималось, но провокации бывают регулярно. Последняя из них была буквально неделю назад», – говорит командир редута «Запорожье». Под провокацией он понимает попытку разогнать и штаб, и активистов, чтобы возобновить железнодорожное сообщение. По приблизительным подсчетам на редутах около 30% гражданских, остальные блокировщики – бывшие военные, ветераны АТО. Здесь можно увидеть самые разные лица, но в целом атмосфера царит непринужденная, а сама блокада выглядит как кучка хлама из обломков столбов и мешков, убрать которые не займет и 20 минут. Ради чего стоим? Командир редута «Запорожье» Богуслав озвучил и главную цель, ради которой перекрыто железнодорожное сообщение с неподконтрольными территориями Донецкой и Луганской областей: «Наша главная задача – вернуть из плена украинских военных, наших побратимов, которые уже долгое время находятся там, а государство о них почему-то забыло». «Мы не знаем, сколько наших солдат находится в плену на неподконтрольной территории, эта цифра может колебаться, но их не менее 500 человек. И до начала нашей блокады в провластных кабинетах данным вопросом совершенно не интересовались. Блокада, так сказать, «разбудила» СБУ, ивЂ‚там, по крайней мере, стали интересоваться данным вопросом, произошел какой-то обмен списками», – сказал Богуслав. При этом командир как-то незаметно списал со счетов депутата ВР Надежду Савченко, которая обнародовала списки украинских военнопленных и договаривается об обмене. УдалосьвЂ‚обсудить с активистами и ситуацию, которая сложилась из-за блокады в стране. В частности, мы говорили о металлургических предприятиях Мари­уполя, и оказалось, что не­которые участники блокады просто не отдают себе отчета, насколько это сложная ситуация. Ехать в гости к металлургам по приглашению гендиректоров мари­упольских меткомбинатов они не собираются. «Как мы влияем на мариупольские предприятия? Мы уголь не перекрываем, по нашим путям он не идет, но проходит через другие редуты, кроме того, все автомобильные пути открыты – везите пожалуйста. Мы же, когда в магазин идем покупать товары, не интересуемся, где предприниматель купил муку и так далее», – отмечает один из блокировщиков и тут же отказывается представиться, выходит, понимает, что не готов под каждым своим словом подписаться. Цена акции уж очень высока «ДлявЂ‚людей,вЂ‚которые участвуют в блокаде, уголь – это просто уголь, рассыпчатый, черного цвета продукт. А для металлургов он имеет очень серьезное значение с точки зрения сортамента. Есть часть углей, которые мы приобретаем только с той территории – так исторически сложилось, и залежи, и шахты находятся на временно неподконтрольной территории. И без этого угля мы не сможем создать кокс, который бы отвечал всем механическим требованиям производства чугуна», – заявил гендиректорвЂ‚меткомбината «Азовсталь» Энвер Цкитишвили, обозначая критичность выбора именно этой марки антрацитного угля. Поддерживает коллегу и гендиректор меткомбината имени Ильича Юрий Зинченко: «Оставшись без сырья, комбинат перейдет на горячее консервирование и постарается закупить его в другой стране. Но тогда подорожает производимая продукция, что отразится на конкурентоспособности мариуполь­ского предприятия на мировом рынке». Эксперт в области энергетики Валентин Землянский предупреждает: «Последствия торговой блокады и остановки промышленности мы обязательно ощутим в виде вопросов по стабильности национальной валюты, в повышении уровня инфляции, так как будут нужны дополнительные затраты валютных ресурсов на покупку угля за рубежом и его доставку». Прогнозы известного политолога Вадима Карасева еще более пессимистичны: «Мы можем потерять горно-металлургическийвЂ‚комплекс и так необходимые стране шахты - вина будет за нами и нашими политиками». Местные подкармливают и побаиваются блокировщиков С местным населением у участников блокады отношения нельзя сказать что теплые, но пока ровные. По словам командира редута Богуслава, сначала к появлению на территории города людей в форме (пусть и без оружия) отнеслись очень настороженно, но потом все привыкли. Сейчас даже помогают продуктами и другими необходимыми вещами, некоторые даже приносят деньги для активистов. Жители Бахмута к участникам блокады относятся по-разному. Но в основном сходны во мнении: лучше бы их тут не было. Именно поэтому многие из них даже не захотели называть фамилии. КвЂ‚примеру, для Анастасии палаточный городок – источник постоянного стресса. Девушка регулярно ходит мимо на работу, и хотя пока никаких эксцессов не было, она, мягко говоря, не в восторге от соседства. Практически все опрошенныевЂ‚мнойвЂ‚жители БахмутавЂ‚поддержаливЂ‚ее мнение. «Относимся очень отрицательно, там какой-то бардак. Зачем они тут нужны? Без них было гораздо спокойнее и лучше. И вообще, мы не уверены, они сами-то хоть понимают, против чего протестуют и что требуют», – говорят жительницы Бахмута Ирина и Лариса. Поддерживает их ивЂ‚Людмила Фомичева: «Из-за этой блокады на наши заводы и в Мариуполь перестало поступать сырье, металл. Дети и внуки остались без работы. Куда им теперь? Скажите, кому нужна такая блокада?» Глава Национальной полиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин, который уже имел стычки с неадекватными участниками блокады, писал, что недопустимо, когда люди ходят по городу с охотничьими ружьями – хоть в Бахмуте, хоть где. «На одном только меткомбинате имени Ильича работает 17 тыс. человек, на «Азовстали» – 10 тыс., на Авдеевском коксохиме еще 4 тыс. Если посчитать с семьями, получится свыше 100 тысяч человек, которые благодаря Семенченко и Виногродскому останутся без средств к существованию. Работники заводов и комбинатов пашут, несмотря ни на что. А за какие деньги Семенченко, Виногродский и компания находятся в зоне АТО?» – задался вопросом Вячеслав Аброськин.

Владимир Щербаков, фото Евгения Носенко.