Суббота, 11 марта 2017 года, № 25





«Блокаде – нет!»

Граница по рельсам – это граница по сердцам

Мариупольцы вслед за краматорчанами и авдеевцами выступили против товарной блокады. В минувший вторник на Театральной площади состоялся митинг, на который пришли не только противники, но и сторонники блокады. Организатор акции – председатель Мариупольского союза промышленников и предпринимателей Андрей Дьяконов отметил: «В наших руках судьба родного города. На протяжении двадцати лет в Мариуполе закрылось множество предприятий, не работает «Азовмаш». У нас осталось два градообразующих предприятия – меткомбинаты имени Ильича и «Азовсталь». если они тоже станут, город Мариуполь умрет – уедут люди, разрушатся дома. Провести границу по рельсам – значит провести ее по нашим сердцам».

Противоборствующий лагерь кричал «Ганьба!» – так они встретили и народных депутатов, прибывших в Мариуполь. Татьяна Черновол подчеркнула, что блокировщики, прикрываясь патриотическими лозунгами, фактически играют на руку противнику. «То, что не смогла сделать Москва, сделали пятьдесят человек, которые почему-то считают себя патриотами», – сказала народный депутат.

«Блокада, равно как и торговля на крови, – это плохо. Но мы сегодня обороняем Украину, и, чтобы наша крепость выстояла, необходимо обеспечить энергетическую безопасность страны», – высказал свою точку зрения народный депутат Игорь Лапин.

Между выступлениями на сцену прорвались активисты из защитников блокады, они перекрикивали спикеров, в частности, две женщины пытались помешать выступлению Андрея Дьяконова, вырывая из его рук микрофон. Возле сцены произошла потасовка, пришлось вмешаться полиции.

На митинге предоста-вили слово обществен-нице Галине Однорог: «Мы не хотим, чтобы в Мариуполе остановились комбинаты. Мы за то, чтобы снизили тарифы. Мы не против того, чтобы сюда шел уголь. Но есть оккупированные территории, и это нужно учитывать. Мы готовы сесть за стол переговоров».

В завершение мероприятия Андрей Дьяконов обратился к участникам акции: «Ваше присутствие здесь – это сигнал людям, которые принимают в этой стране решения. Они должны увидеть, как мы, мариупольцы, относимся к блокаде». «Блокаде – нет!» – в унисон скандировали митингующие.

Среди участников митинга были и представители местного депутатского корпуса. «Блокада в том виде, в котором она существует, и у нас вызывает много вопросов, – отметил руководитель депутатской фракции «Сила людей» Максим Бородин. – Государство должно представить стратегию, как сделать Украину энергонезависимой. Ведь если боевики решат перекрыть сюда поставки, то мы так же будем отрезаны».

«Если блокада продолжится, Мариуполь умрет. Не будет зарплаты у металлургов – не будет дохода у предпринимателей, коммунальные предприятия перестанут получать оплату за услуги. Мариуполю грозит гибель, и верховная власть должна включить свои рычаги влияния на этот процесс», – считает руководитель депутатской фракции от «Оппозиционного блока» Андрей Федай.

Юлия Франжева