Ильичевец
Свидетельства
О газете Ильичевец
Подписка на газеты
ON-LINE Подписка
Архив газеты Ильичевец
Архив Видео + Радио
Вестник
МиГ
Фоторепортажи
Фото

Сегодня: 10 марта 2017 года, Пятница
С Международным женским днем!
Карпатские красоты
Каждое его слово – о родной Украине
Главная | Архив газеты| Редакция | ФОТО | Видео  | Реклама | Объявления | TB Программа | ON-LINE Подписка | Вперед Пегас

Новости

 RSS-канал новостей
Главная / Новости / Обратная связь с Татьяной Мацковой

Суббота, 11 марта 2017 года, № 25


Обратная связь с Татьяной Мацковой

Делитесь с нами новостями, замечаниями, мнениями. Отправляйте SMS на номер 067-172-89-66 или на почту pressa@mtv.pics

Медленная смерть мурала

«В прошлом году мариупольские активисты решили облагородить лестницу, ведущую к Городскому саду. На боковые части ступенек были нанесены узоры, которые при взгляде снизу складываются в большую целостную картинку. Это очень интересный вид мурала, и такая практика прослеживается во многих городах Украины и даже Европы. Но спустя недолгий период времени краска начала тускнеть, а затем и отставать от ступенек, и сейчас рисунок выглядит по меньшей мере непрезентабельно. Из оригинального украшения мурал превратился в неприглядную «достопримечательность». Дело в том, что краска была нанесена прямо поверх сколов и неровностей и только подчеркнула несовершенство конструкции. Старая лестница уже много лет не ремонтировалась, ступеньки постепенно разваливаются, начиная с краев, поэтому не удивительно, что труд молодых художников очень скоро пошел насмарку. Возможно, стоило сначала добиться от городских властей ремонта ступеней, а потом уже наносить на них рисунок?». Мариуполец Алексей Крутов

Физзарядка – по решению коллектива школы

«На протяжении последних трех лет в нашей школе перед уроками проводили утреннюю зарядку с учениками, а с недавнего времени эту традицию отменили. С чем это связано?» – интересуются родители учащихся специализированной школы №63.

«Действительно, с 2014 года в мариупольских школах перед началом учебных занятий возобновили физкультурную зарядку, – рассказала начальник отдела общего среднего образования департамента образования Мариупольского горсовета Инна Дарменко. – Однако не все родители учеников положительно отнеслись к нововведению. Поэтому в этом году было принято решение, что данный вопрос будет отдан на усмотрение администрации и педагогического коллектива школ, а также родительского комитета».

Мариуполь, спасибо за поддержку

«По приглашению благотворительных фондов «Наш дом – Мариуполь» и «Великодушие» на два дня в Мариуполь приехали дети и мамы из Донецка и Докучаевска. Я одна из таких мам, и эти два дня запомнились мне как самые светлые, добрые и беззаботные за два года войны. Мы успели познакомиться со множеством интересных и радушных горожан. Никто из нас никогда не думал, что когда-то придется бросить свой дом, потерять работу, а наши дети станут беженцами. Постоянное чувство страха за жизнь детей нас изменило. Мы научились радоваться каждой минуте без взрывов, а самым заветным желанием наших детей стал мир. Мы надеемся, что когда-нибудь снова будем ездить без блокпостов к друзьям и родственникам, а летом без страха сможем выбираться на ставок или в лес.

Ваше приглашение стало настоящим чудом для нашей детворы. Мы смогли окунуться в мир, где нет страха и опасности, хоть на время отвлечься и просто порадоваться жизни. Наши дети получили все, о чем мечтали: они побывали в кино, на мастер-классе по приготовлению пиццы, в боулинге, на катке, аттракционах, посетили драмтеатр, поучаствовали в автопробеге, познакомились с паралимпийским чемпионом, увидели шоу мыльных пузырей и многое другое. Этот калейдоскоп эмоций навсегда останется в наших сердцах! От лица всех мам, которые получили приглашения на эту встречу, хочу поблагодарить людей, организовавших такой праздник нашим детям! Спасибо за частичку подаренной души».

С уважением ко всем жителям Мариуполя, Наталья

Заложники проверки газовщиков

«В доме по проспекту Металлургов, 85 на прошлой неделе проводили ремонт газовых труб. Отключили газ, и двое суток жители ждали подключения. В «Мариупольгазе» сказали, что восстановят газоснабжение, когда приедут отсутствующие жильцы нескольких квартир. Почему мы должны ждать, пока газовщики найдут всех соседей?» – сетует мариуполец Игорь.

«2 марта по этому адресу действительно были отключены газовые стояки. Дело в том, что раз в три года мы должны осуществлять поадресную проверку и включать стояки только после того, как побываем в каждой квартире. После опрессовки мы в тот же день подключили два стояка, а остальные были запущены на следующий день. Это обязательный порядок проведения процедуры», – объяснили в КП «Мариупольгаз».

  


Другие новости выпуска № 25 от 11 марта 2017 года
  • Блокада здравого смысла /
  • «Блокаде – нет!» /
  • Каждое его слово – о родной Украине /
  • Мариуполь выходит на субботник /
  • Услышьте нас! /
  • Льготы: реальность или фикция? /
  • Обратная связь с Татьяной Мацковой /
  • Зеленая приемная /
  • С праздником весны и новой жизни /
  • Улыбки, цветы, подарки /
  • Обаяние и ум: одно другому не противоречит / Публично о личном с Татьяной Мацковой
  • Анна Терещенко: «Я желаю мариупольчанкам быть спортивными» / Город спорта с Александром Куртовым
  • Карпатские красоты /
  • Финиш турнира памяти Армяновского / Город спорта с Александром Куртовым
  • Слет туристов /
  • Как подготовить кожу лица к весне? / Советы косметолога с Любовью Товкач
  • План мероприятий Центра социальной защиты «Забота» /
  • На слуху: значимые события недели /

     

    		•

    Архив выпусков
    Март 2017
    ПнВтСрЧтПтСбВс
    12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031
    год:   месяц:


    Топ новости


    Блокада здравого смысла
    Волонтеры не задумываются о последствиях своей акции для простых украинцев и предприятий Подробнее...


    Праздник весны и очарования
    Завтра дамы будут принимать поздравления с 8 Марта, в субботу ильичевцы выбирали самых красивых, умных и обаятельных Подробнее...


    Сезон ремонта дорог открыт
    Первым делом «Мариупольавтодор» приведет в порядок городские автомагистрали Подробнее...


    Как развязать «мусорный» узел
    Стоит ли Мариуполю повторять печальный опыт Львова? Справиться с проблемой сбора и утилизации можно только на государственном уровне, и оттягивать решение вопроса времени уже нет Подробнее...


    Старые оглобли по новой цене
    Стоимость проезда растет быстрее, чем качество услуг: нужны компромиссные решения, уверены горожане Подробнее...
    RSS лента
    RSS-канал новостей
    http://www.ilich.in.ua/news.rss


    Главная | Новости | Наши издания | Свидетельства | О газете | Подписка | Фоторепортажи | Реклама | Архив выпусков | «Ильич-сталь»

    2002-2009 © "Ильичевец". Электронная почта:

    При цитировании обязательна ссылка на ilich.in.ua.
    При цитировании электронными СМИ размещение активной ссылки ilich.in.ua обязательно.

    		 Редакция:пр. адмирала Нахимова, 116 А г. Мариуполь 875034
    Телефоны: главный редактор (0629) 47-46-45, заместитель главного редактора (0629) 47-45-60, реклама, объявления, подписка (0629)47-46-11, справки по редакции 47-45-76
    		  
    Яндекс цитирования