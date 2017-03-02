Суббота, 11 марта 2017 года, № 25

Обратная связь с Татьяной Мацковой Делитесь с нами новостями, замечаниями, мнениями. Отправляйте SMS на номер 067-172-89-66 или на почту pressa@mtv.pics Медленная смерть мурала «В прошлом году мариупольские активисты решили облагородить лестницу, ведущую к Городскому саду. На боковые части ступенек были нанесены узоры, которые при взгляде снизу складываются в большую целостную картинку. Это очень интересный вид мурала, и такая практика прослеживается во многих городах Украины и даже Европы. Но спустя недолгий период времени краска начала тускнеть, а затем и отставать от ступенек, и сейчас рисунок выглядит по меньшей мере непрезентабельно. Из оригинального украшения мурал превратился в неприглядную «достопримечательность». Дело в том, что краска была нанесена прямо поверх сколов и неровностей и только подчеркнула несовершенство конструкции. Старая лестница уже много лет не ремонтировалась, ступеньки постепенно разваливаются, начиная с краев, поэтому не удивительно, что труд молодых художников очень скоро пошел насмарку. Возможно, стоило сначала добиться от городских властей ремонта ступеней, а потом уже наносить на них рисунок?» . Мариуполец Алексей Крутов Физзарядка – по решению коллектива школы «На протяжении последних трех лет в нашей школе перед уроками проводили утреннюю зарядку с учениками, а с недавнего времени эту традицию отменили. С чем это связано?» – интересуются родители учащихся специализированной школы №63. «Действительно, с 2014 года в мариупольских школах перед началом учебных занятий возобновили физкультурную зарядку, – рассказала начальник отдела общего среднего образования департамента образования Мариупольского горсовета Инна Дарменко. – Однако не все родители учеников положительно отнеслись к нововведению. Поэтому в этом году было принято решение, что данный вопрос будет отдан на усмотрение администрации и педагогического коллектива школ, а также родительского комитета». Мариуполь, спасибо за поддержку «По приглашению благотворительных фондов «Наш дом – Мариуполь» и «Великодушие» на два дня в Мариуполь приехали дети и мамы из Донецка и Докучаевска. Я одна из таких мам, и эти два дня запомнились мне как самые светлые, добрые и беззаботные за два года войны. Мы успели познакомиться со множеством интересных и радушных горожан. Никто из нас никогда не думал, что когда-то придется бросить свой дом, потерять работу, а наши дети станут беженцами. Постоянное чувство страха за жизнь детей нас изменило. Мы научились радоваться каждой минуте без взрывов, а самым заветным желанием наших детей стал мир. Мы надеемся, что когда-нибудь снова будем ездить без блокпостов к друзьям и родственникам, а летом без страха сможем выбираться на ставок или в лес. Ваше приглашение стало настоящим чудом для нашей детворы. Мы смогли окунуться в мир, где нет страха и опасности, хоть на время отвлечься и просто порадоваться жизни. Наши дети получили все, о чем мечтали: они побывали в кино, на мастер-классе по приготовлению пиццы, в боулинге, на катке, аттракционах, посетили драмтеатр, поучаствовали в автопробеге, познакомились с паралимпийским чемпионом, увидели шоу мыльных пузырей и многое другое. Этот калейдоскоп эмоций навсегда останется в наших сердцах! От лица всех мам, которые получили приглашения на эту встречу, хочу поблагодарить людей, организовавших такой праздник нашим детям! Спасибо за частичку подаренной души». С уважением ко всем жителям Мариуполя, Наталья Заложники проверки газовщиков «В доме по проспекту Металлургов, 85 на прошлой неделе проводили ремонт газовых труб. Отключили газ, и двое суток жители ждали подключения. В «Мариупольгазе» сказали, что восстановят газоснабжение, когда приедут отсутствующие жильцы нескольких квартир. Почему мы должны ждать, пока газовщики найдут всех соседей?» – сетует мариуполец Игорь. «2 марта по этому адресу действительно были отключены газовые стояки. Дело в том, что раз в три года мы должны осуществлять поадресную проверку и включать стояки только после того, как побываем в каждой квартире. После опрессовки мы в тот же день подключили два стояка, а остальные были запущены на следующий день. Это обязательный порядок проведения процедуры», – объяснили в КП «Мариупольгаз».