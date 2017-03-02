Теперь мариупольцы смогут обращаться в общественный союз «Зеленый центр Метинвест» не только в привычный офис на 24 квартале, но и по ул. Николаевской, 7/17 – недавно он был презентован и принял первых посетителей. Здесь состоялось награждение и вручение сертификатов победителям ежегодного конкурса «Чистый ­подъезд».

Как сообщили нам в общественной приемной, уже с начала 2017 года поступило более 400 заявок от мариупольцев на благоустройство придомовых территорий и заброшенных участков во всех районах города. При этом число желающих сотрудничать с «Зеленым центром» постоянно растет, потому в новое помещение всех неравнодушных приглашает координатор общественного союза «Зеленый центр Метинвест» ­СергейвЂ‚ Магера: «И горожане, и наши волонтеры смогут чаще встречаться. За круглым столом, уверен, родится еще не одно полезное начинание».

Положительная динамика

Говоря о ставшем уже традиционным для Мариуполя конкурсе «Чистый подъезд», Сергей Магера подчеркнул, что в нынешнем году по сравнению с прошлым число желающих стать участниками генеральной уборки выросло в пять раз. «И это показатель того, что все больше мариупольцев понимают: чистота во дворах и подъездах зависит от активности каждого из нас, а при совместном труде результат умножается многократно», – отметил координатор «Зеленого центра Метинвест» перед вручением призов победителям конкурса – а это три тысячи квартир, всего же в проекте «Чистый подъезд» принял участие 221 подъезд. Интересно, что в Центральном районе города для протокольного фиксирования участников генеральной уборки общественному союзу довелось просить помощи у сотрудников райадминистрации, иначе побывать в ста подъездах было бы просто нереально.

С пользой для дела

Стоит подчеркнуть, что все 15 призов – установка новых почтовых ящиков, входных металлических дверей и энергосберегающих комплектов – стали желанными для победителей, ведь предварительно волонтеры общественного союза интересовались, в чем нуждается тот или иной подъезд. СвоеобразнымвЂ‚рекордсменом нынешнего конкурса стали все три подъезда дома №6 на 24-м квартале в Кальмиусском районе. «У нас небольшой дом, и все жильцы вышли на уборку, поэтому, думаю, обеспечиливЂ‚двукратноевЂ‚превышение полной явочной численности, – улыбается Наталья Олефир, председатель ОСМД «Квартал 24». – Мы сами справились с ремонтами подъездов, потому решили, что в случае победы выберем почтовые ящики, их нам как раз не хватало – новых, удобных и красивых».

За добрососедство

Примечательно, что во всех без исключения подъездах четырех районов Мариуполя, где побывали во время проведения генеральной уборки в течение всех суббот февраля журналисты нашей газеты, организаторов конкурса жители благодарили в первую очередь не за идею наведения порядка, а за сплоченность и возрождение добрососедских отношений. И особо показательной является победа в конкурсе ОСМД «Будинок дружелюбний». Жители первого подъезда этого дома получили энергосберегающий комплект для освещения входа и лестничных площадок. «Со вступлением в ОСМД нам стало интересно участвовать в конкурсах, получать призы, ведь траты бюджета приходится строго планировать. Мы убирали поэтапно: те, кто не смог выйти в субботу, выполнил свою часть работы предварительно, для этого мы составили подробный план», – сообщила председатель Марина Статкевич.

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