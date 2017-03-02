Ильичевец
Свидетельства
О газете Ильичевец
Подписка на газеты
ON-LINE Подписка
Архив газеты Ильичевец
Архив Видео + Радио
Вестник
МиГ
Фоторепортажи
Фото

Сегодня: 10 марта 2017 года, Пятница
Обаяние и ум: одно другому не противоречит
С Международным женским днем!
ЦНАП начал выдавать загранпаспорта
Главная | Архив газеты| Редакция | ФОТО | Видео  | Реклама | Объявления | TB Программа | ON-LINE Подписка | Вперед Пегас

Новости

 RSS-канал новостей
Главная / Новости / Зеленая приемная

Суббота, 11 марта 2017 года, № 25


Зеленая приемная

Приятное с полезным. Награды за общественный труд – сертификаты на установку в подъездах секций почтовых ящиков, металлических входных дверей и энергосберегающих комплектов.
Украшение подъезда. Жители дома № 82 по проспекту Строителей признались, что газета для них – главный источник интересных новостей, поэтому почтовые ящики они всегда держат в чистоте и порядке.

Призы за победу в конкурсе «Чистый подъезд» вручали в новой общественной приемной «Зеленого центра Метинвест»

Теперь мариупольцы смогут обращаться в общественный союз «Зеленый центр Метинвест» не только в привычный офис на 24 квартале, но и по ул. Николаевской, 7/17 – недавно он был презентован и принял первых посетителей. Здесь состоялось награждение и вручение сертификатов победителям ежегодного конкурса «Чистый ­подъезд».

Как сообщили нам в общественной приемной, уже с начала 2017 года поступило более 400 заявок от мариупольцев на благоустройство придомовых территорий и заброшенных участков во всех районах города. При этом число желающих сотрудничать с «Зеленым центром» постоянно растет, потому в новое помещение всех неравнодушных приглашает координатор общественного союза «Зеленый центр Метинвест» ­СергейвЂ‚ Магера: «И горожане, и наши волонтеры смогут чаще встречаться. За круглым столом, уверен, родится еще не одно полезное начинание».

Положительная динамика

Говоря о ставшем уже традиционным для Мариуполя конкурсе «Чистый подъезд», Сергей Магера подчеркнул, что в нынешнем году по сравнению с прошлым число желающих стать участниками генеральной уборки выросло в пять раз. «И это показатель того, что все больше мариупольцев понимают: чистота во дворах и подъездах зависит от активности каждого из нас, а при совместном труде результат умножается многократно», – отметил координатор «Зеленого центра Метинвест» перед вручением призов победителям конкурса – а это три тысячи квартир, всего же в проекте «Чистый подъезд» принял участие 221 подъезд. Интересно, что в Центральном районе города для протокольного фиксирования участников генеральной уборки общественному союзу довелось просить помощи у сотрудников райадминистрации, иначе побывать в ста подъездах было бы просто нереально.

С пользой для дела

Стоит подчеркнуть, что все 15 призов – установка новых почтовых ящиков, входных металлических дверей и энергосберегающих комплектов – стали желанными для победителей, ведь предварительно волонтеры общественного союза интересовались, в чем нуждается тот или иной подъезд. СвоеобразнымвЂ‚рекордсменом нынешнего конкурса стали все три подъезда дома №6 на 24-м квартале в Кальмиусском районе. «У нас небольшой дом, и все жильцы вышли на уборку, поэтому, думаю, обеспечиливЂ‚двукратноевЂ‚превышение полной явочной численности, – улыбается Наталья Олефир, председатель ОСМД «Квартал 24». – Мы сами справились с ремонтами подъездов, потому решили, что в случае победы выберем почтовые ящики, их нам как раз не хватало – новых, удобных и красивых».

За добрососедство

Примечательно, что во всех без исключения подъездах четырех районов Мариуполя, где побывали во время проведения генеральной уборки в течение всех суббот февраля журналисты нашей газеты, организаторов конкурса жители благодарили в первую очередь не за идею наведения порядка, а за сплоченность и возрождение добрососедских отношений. И особо показательной является победа в конкурсе ОСМД «Будинок дружелюбний». Жители первого подъезда этого дома получили энергосберегающий комплект для освещения входа и лестничных площадок. «Со вступлением в ОСМД нам стало интересно участвовать в конкурсах, получать призы, ведь траты бюджета приходится строго планировать. Мы убирали поэтапно: те, кто не смог выйти в субботу, выполнил свою часть работы предварительно, для этого мы составили подробный план», – сообщила председатель Марина Статкевич.

Дальше – больше

В общественном союзе «Зеленый центр Метинвест» уже сверстаны новые планы и новые проекты. «Впереди нас ждет заседание экспертного совета конкурса «Город – нашими руками», – отметил Сергей Магера. – Тем временем проведем презентации проектов «Цветущий город» и «Дерево мира» в несколько этапов. Вероятно, что и конкурс «Чистый подъезд» по пожеланиям горожан будет проводиться дважды в год. Так что впереди очень много работы – и у нас, и у наших активистов».

 

 

 

 

 

 

Николай Пожогин  


Другие новости выпуска № 25 от 11 марта 2017 года
  • Блокада здравого смысла /
  • «Блокаде – нет!» /
  • Каждое его слово – о родной Украине /
  • Мариуполь выходит на субботник /
  • Услышьте нас! /
  • Льготы: реальность или фикция? /
  • Обратная связь с Татьяной Мацковой /
  • Зеленая приемная /
  • С праздником весны и новой жизни /
  • Улыбки, цветы, подарки /
  • Обаяние и ум: одно другому не противоречит / Публично о личном с Татьяной Мацковой
  • Анна Терещенко: «Я желаю мариупольчанкам быть спортивными» / Город спорта с Александром Куртовым
  • Карпатские красоты /
  • Финиш турнира памяти Армяновского / Город спорта с Александром Куртовым
  • Слет туристов /
  • Как подготовить кожу лица к весне? / Советы косметолога с Любовью Товкач
  • План мероприятий Центра социальной защиты «Забота» /
  • На слуху: значимые события недели /

     

    		•

    Архив выпусков
    Март 2017
    ПнВтСрЧтПтСбВс
    12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031
    год:   месяц:


    Топ новости


    Блокада здравого смысла
    Волонтеры не задумываются о последствиях своей акции для простых украинцев и предприятий Подробнее...


    Праздник весны и очарования
    Завтра дамы будут принимать поздравления с 8 Марта, в субботу ильичевцы выбирали самых красивых, умных и обаятельных Подробнее...


    Сезон ремонта дорог открыт
    Первым делом «Мариупольавтодор» приведет в порядок городские автомагистрали Подробнее...


    Как развязать «мусорный» узел
    Стоит ли Мариуполю повторять печальный опыт Львова? Справиться с проблемой сбора и утилизации можно только на государственном уровне, и оттягивать решение вопроса времени уже нет Подробнее...


    Старые оглобли по новой цене
    Стоимость проезда растет быстрее, чем качество услуг: нужны компромиссные решения, уверены горожане Подробнее...
    RSS лента
    RSS-канал новостей
    http://www.ilich.in.ua/news.rss


    Главная | Новости | Наши издания | Свидетельства | О газете | Подписка | Фоторепортажи | Реклама | Архив выпусков | «Ильич-сталь»

    2002-2009 © "Ильичевец". Электронная почта:

    При цитировании обязательна ссылка на ilich.in.ua.
    При цитировании электронными СМИ размещение активной ссылки ilich.in.ua обязательно.

    		 Редакция:пр. адмирала Нахимова, 116 А г. Мариуполь 875034
    Телефоны: главный редактор (0629) 47-46-45, заместитель главного редактора (0629) 47-45-60, реклама, объявления, подписка (0629)47-46-11, справки по редакции 47-45-76
    		  
    Яндекс цитирования