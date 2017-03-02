Суббота, 11 марта 2017 года, № 25

Льготы: реальность или фикция? Принято несколько законов, призванных облегчить жизнь студентов-переселенцев, но на деле помощи нет 2 марта этого года Президент Украины Петр Порошенко подписал Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно государственной поддержки детей, постоянно проживающих в зоне проведения АТО в населенных пунктах, расположенных на линии соприкосновения». С момента вступления закона в силу выпускники школ, расположенных в населенных пунктах на линии соприкосновения, смогут пользоваться такими же льготами, как и студенты-переселенцы. Как ситуация обстоит на деле, выяснял «Ильичевец. Город». В помощь выпускникам, живущим на линии огня Только на территории Волновахской оперативной зоны сегодня проживает около пяти тысяч детей. В десятках населенных пунктов – Гранитном, Чермалыке, Павлополе, Новотроицком, Марьинке, Красногоровке и других люди живут под постоянными обстрелами. Даже в таких условиях дети ходят в школу, получают среднее образование. Однако возможности продолжать учебу в вузе, прежде всего материальной, у большинства из них нет. Всего в Донецкой области на линии огня проживает порядка 22 тысяч детей в возрасте до 17 лет, в Луганской – более 25 тысяч. Смысл законодательных изменений в том, чтобы выпускники, живущие в зоне АТО на подконтрольной Украине территории, пользовались такими же льготами, как и студенты-переселенцы. По словам инициатора законопроекта, они будут иметь право на частичную или полную оплату обучения, бесплатное общежитие и пользование учебниками и интернет-ресурсами учебного заведения. Важен ли данный закон для детей, проживающих на линии соприкосновения? Да, несомненно. При условии, что этот закон будет выполняться. Однако в нашей стране от принятия законодательного акта до его реализации – путь зачастую весьма долгий. За примерами далеко ходить не надо. Еще полтора года назад, 5 июля 2015-го, в Украине вступил в силу закон, предусматривающий оказание государственной поддержки участникам боевых действий и их детям, а также детям, один из родителей которых погиб в районе проведения АТО, боевых действий и вооруженных конфликтов или во время массовых акций гражданского протеста, детям, зарегистрированным как внутренне перемещенные лица, для получения профессионально-технического и высшего образования. Принять-то закон приняли, но порядок предоставления льгот тогда так и не утвердили. Приведем в качестве примера громкую историю с переселенцами – студентами Харьковского аэрокосмического университета. В 2015 – 2016 учебном году ребят бесплатно поселили в общежитие, однако после того, как вуз не дождался компенсации из госбюджета, действие льготы пришлось приостановить. Дело за финансированием В конце прошлого года Кабмин наконец-то принял Постановление №975 от 23 ноября 2016 года о порядке и условиях предоставления государственной поддержки студентам-переселенцам для получения профессионально-технического и высшего образования. В соответствии с постановлением стипендии назначаются с 1 января 2017 года лицам, которые обратились с соответствующим заявлением в период с января по март 2017 года, а в случае обращения после этого срока – с месяца, в котором оно было подано. Размер социальной стипендии составляет от 750 до 2000 грн и зависит от уровня аккредитации вуза, а также от дополнительного статуса уязвимости (то есть от того, входит ли студент в число детей-сирот или оставшихся без родительского попечения и пр.). Не все так просто Так кто же все-таки имеет право на получение льгот и каких именно? С таким вопросом в редакцию «Ильичевца. Город» обратились студенты МГУ, приехавшие в Мариуполь из города Харцызска, который находится в зоне проведения АТО на линии разграничения. Если рассматривать конкретный механизм реализации порядка предоставления государственной целевой поддержки, то здесь множество неясностей. Согласно законодательству, студенты, имеющие статус внутренне перемещенных лиц, получают право на полную или частичную оплату обучения в вузе за счет средств общего фонда государственного или местного бюджета. Но в случае зачисления на места государственного (регионального) заказа (внимание!) – согласно Условиям и правилам приема в высшие и профессионально-технические заведения на соответствующий год. Получается, государство готово оплатить учебу тем, кто и так имеет право учиться за бюджетные средства. Непонятен пункт и с предоставлением студентам-переселенцам льготных долгосрочных кредитов. Помощь переселенцам также предоставляется в виде бесплатного обеспечения учебниками, бесплатного доступа к сети Интернет, систем баз данных в государственных и коммунальных учебных заведениях. Здесь также наблюдается неувязка. Студенты и ПГТУ, и МГУ утверждают, что учебники выдают бесплатно всем, независимо от социального статуса. То же касается и пользования интернет-сетью – приходи, например, в библиотеку со студенческим билетом и пользуйся Интернетом бесплатно. Таким образом, выходит, что бюджетнымивЂ‚местамивЂ‚ввЂ‚вузе,вЂ‚бесплатнымивЂ‚учебниками и льготнымивЂ‚кредитамивЂ‚навЂ‚обучение государство обеспечивало и обеспечивает сейчас и так. Правда,вЂ‚студентам-переселенцам все же стоит потратить время на бюрократические процедуры и попытаться оформить социальную стипендию. Кто может получать социальную стипендию? Право на нее имеют студенты, которые стоят на учете в качестве внутренне перемещенных лиц, не получают академической стипендии, не находятся на государственном обеспечении (кроме детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, а также студентов вузов, которые в период обучения в возрасте от 18 до 23 лет остались без родителей) и не пребывают в академическом отпуске. Татьяна Собецкая