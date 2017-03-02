Суббота, 11 марта 2017 года, № 25





На слуху: значимые события недели

Подвижки по безвизу: превзошли ожидания

Комитет Европарламента утвердил проект резолюции о внесении Украины в перечень третьих стран, гражданам которых отменяются визовые требования. За соответствующее решение проголосовали 39 членов комитета. Отмечается, что Украина не только выполнила все требования ЕС для предоставления ей безвизового режима, но и «превзошла ожидания».

Квоты для телевидения

Президент Украины предложил распространить на телевидение закон о квотах украинского языка в эфире. «Благодаря принятому закону мы достигли существенных результатов в распространении украинской песни и украинского языка в радиоэфире... Вскоре такую же технологию я предложу применить и к телевидению, где украинского языка недопустимо мало», – сказал Порошенко.

Украина вошла в тройку экспортеров для Евросоюза

Заместитель министра экономического развития Наталья Микольская сообщила, что Украина вошла в топ-3 стран, которые поставляют агропродукцию в ЕС. Она также отметила, что набирает обороты и экспорт продукции легкой промышленности.

По словам Микольской, порядка 80% экспортных товаров этого сегмента производства продаются на рынках Евросоюза.

СБУ назвала организаторов трагедии под Волновахой

К обстрелу пассажирского автобуса под Волновахой в январе 2015 причастны полковник российской армии Анатолий Синельников и гражданин Украины, так называемый военный комендант Докучаевска Юрий Шпаков. О наличии доказательств, послуживших основанием для вынесения им подозрения, сообщил замначальника Главного следственного управления СБУ Виталий Маяков.

В Гааге закончились слушания по иску Украины к РФ