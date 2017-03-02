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Суббота, 11 марта 2017 года, № 25


Мариуполь выходит на субботник

Сотрудники муниципалитета открывают сезон

В эту субботу в Мариуполе стартует череда субботников. Всего планируется провести четыре общегородских мероприятия по уборке улиц, об этом в ходе брифинга рассказал заместитель городского головы Михаил Когут, передает MRPL.CITY.

«Согласно распоряжению городского головы 11 марта пройдет первый общегородской субботник. Затем 25 марта, 8 и 29 апреля, – отметил Михаил Когут. – Призываем всех жителей города принять участие в субботниках. Мариуполь – это наш общий дом! Давайте вместе сделаем его чище и красивее!»

Уже в эту субботу, 11 марта, все структурные подразделения городского совета и работники районных администраций выйдут на уборку улиц Мариуполя.

Сотрудники исполкома уберут аллею по проспекту Мира до улицы Леваневского. Райадминистрации наведут порядок в парках: Левобережная уберет в сквере рядом с администрацией, Кальмиусская – набережную от моста по ул. Карпинского до моста по пр. Металлургов, Центральная – бульвар Шевченко вдоль домов 81-83, Приморская – в Приморском парке. КСН, депутаты, жилищные предприятия организуют уборку дворов.

«Мариупольавтодор» и «Зеленстрой» уже приступили к ремонту дорог, «Коммунальник» приведет в порядок подбордюрную часть ул. Набережной, «Горводоканал» уберет ул. Соборную, а с понедельника перейдут на Итальянскую.

Всех жителей и гостей Мариуполя приглашают принять активное участие в общегородском субботнике и совместно навести порядок в местах общественного отдыха, парках, скверах и на придомовых территориях.

Соб. инф.  


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