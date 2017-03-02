Суббота, 11 марта 2017 года, № 25





Услышьте нас!

Мариупольцы обратились к Президенту, премьер-министру и народным депутатам Украины

Работники шести предприятий Мариуполя просят принять меры по разблокированию железнодорожного сообщения с неподконтрольной территорией во избежание остановки производства и увольнения работников. Соответствующее обращение принято на митинге представителей трудовых коллективов меткомбинатов имени Ильича, «Азовсталь», Мариупольского морского торгового порта, «Метинвест-Промсервиса», МРМЗ, АСРЗ, мариупольского отделения УСПП в Мариуполе 7 марта.

В частности, в обращении сказано: «Товарная блокада угрожает остановить шесть градообразующих предприятий. А это 150 тысяч мариупольцев – металлургов, ремонтников, портовиков и членов их семей.

Из-за так называемой блокады комбинаты уже больше месяца сидят на сухом сырьевом пайке. Нет угля, нет кокса, нет флюсов. Продолжится блокада – металлургические заводы остановятся, а следом за ними и ряд важнейших для нашего города предприятий. В таком случае превращение Мариуполя и прилегающих районов в депрессивный регион гарантировано. Нельзя позволять политиканам и популистам нагло нарушать закон и создавать угрозу энергетической и национальной безопасности Украины. Нельзя разрушать промышленность!

Мы просим вас защитить интересы жителей полумиллионного Мариуполя. Остановите беззаконие и примите неотложные меры по деблокаде железнодорожного сообщения в Донецкой и Луганской областях».

Соб. инф.