Тарас Шевченко стал символом борьбы за независимость и свободу украинского народа. В 203-ю годовщину со дня рождения Кобзаря мариупольцы собрались на торжественный митинг, чтобы почтить его память, ведь «творчество Тараса Шевченко бессмертно, а вклад в развитие украинской литературы невозможно переоценить», считает студентка Алина Чегодаева.

Мероприятие посетили и первые руководители города, представители полиции и реестрового казачества, общественность. С утра у памятника Великому Кобзарю звучали украинские песни и стихотворения.

«Уважение к творчеству Тараса Шевченко мне привила мама, она с юных лет хранила собрание его сочинений, которое потом досталось мне. «Кобзарь» стал для меня второй по важности книгой после Библии», – отметила пенсионерка Валентина Михайловна.

Все желающие могли подойти к «открытому микрофону» и сказать в День памяти Тараса Шевченко слова признательности великому поэту, выразить свое мнение о нынешней ситуации в украинской национальной культуре и прочесть отрывки из любимых произведений.

«Я уже 17-й год подряд прихожу на эту площадь, чтобы почтить память Великого Кобзаря. Я приехала в Украину в возрасте 27 лет. Здесь, в Мариуполе, вышла замуж и родила пятерых детей.

Когда они выросли, впервые задумалась о том, что, погрузившись в бытовые хлопоты, спустя столько лет, я так и не выучила украинский язык. Взяла в библиотеке томик Шевченко и прочла от корки до корки – он поразил меня до глубины души. Мои предки были из Украины. Возможно, поэтому произведения Шевченко произвели на меня такое впечатление. Я смогла окунуться в историю страны, ставшей мне родной. «Кобзарь» по-новому открыл для меня Украину», – рассказала мариупольчанка Ирина Молчанова.

«Тарас Шевченко – это голос украинского народа. Как два века назад, так и сегодня его слова – вечны. Мариуполь чтит и помнит Кобзаря. Его творчество выражает общее желание украинского народа, чтобы наша мирная, благородная и трудолюбивая земля процветала», – отметил заместитель городского головы Ярослав Хотнянский.



