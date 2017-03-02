Суббота, 11 марта 2017 года, № 25





С праздником весны и новой жизни

Мариупольские общественные активисты поздравили молодых мам с праздником весны и рождением долгожданных детей, а роддому №2 подарили энергосберегающие светильники.

Для троих молодых мариупольчанок – пациенток родильного дома №2, что на Левобережье, Международный женский день в этом году оказался двойным праздником: они стали мамами. Примечательно, что в преддверии 8 Марта родились три девочки. Поздравить рожениц с пополнением в семье и подарить памятные подарки пришли член исполкома Мариупольского горсовета Дмитрий Забавин, чемпионы мира по плаванию среди паралимпийцев Даниил Чуфаров и Александр Комаров.

«Это прекрасно, когда даже в такое непростое время мариупольцы создают семьи, рожают детей – наше будущее, – обратился к счастливым мамам Дмитрий Забавин. – Желаем вам и малышам крепкого здоровья, чтобы у вас всегда было хорошее, теплое, весеннее настроение, несмотря на то, какая погода за окном. И пусть все дети живут под мирным небом!»

«Хочу пожелать женщинам здоровья и огромного счастья, – присоединился к поздравлениям Александр Комаров. – Пускай ваши дети и мужья почаще радуют вас. Всегда оставайтесь самыми любимыми и красивыми!»

Гости подарили новоиспеченным родителям цветы и конфеты, а малышам – первые в их жизни игрушки.

В канун праздника подарки получили не только молодые мамы. Дмитрий Забавин, Даниил Чуфаров и Александр Комаров за счет собственных средств приобрели экономные LED-светильники, которые будут установлены в отделении патологии беременных.

«Мы узнали, что с установкой LED-светильников экономия электроэнергии составит около 200 кВт в час, – рассказал Дмитрий Забавин. – В дальнейшем, по возможности, экономные светильники будут установлены и в других отделениях роддома. Средства, которые будут высвобождаться, могут быть направлены на оборудование и медикаменты».

С учетом того, что цены на электроэнергию постоянно растут, вопрос ее экономии остро стоит во всех больницах города, да и не только в них.

«Не следует ждать, когда кто-то придет и сделает хорошее дело за вас, – согласен Даниил Чуфаров. – Счастливое будущее необходимо строить своими руками!»

Татьяна Собецкая