Мариуполь – город-труженик: он рано засыпает и рано просыпается. А в первые весенние деньки он словно сбрасывает с себя покров серьезности и расцветает улыбками и цветами.

У стали женское лицо

По традиции накануне 8 Марта во Дворец металлургов на праздничную программу пригласили сотрудниц меткомбината имени Ильича. Для них уже в холле было подготовлено немало сюрпризов: цветочная фотозона, шоколадные фонтаны, играл оркестр, а каждой из пришедших вручали букет нежнейших тюльпанов.

«На нашем предприятии работает около шести тысяч женщин, – рассказал Константин Писмарев, директор по технологии и качеству меткомбината имени Ильича. – Это – истинное ядро, одновременно сильное и прекрасное, женщины вдохновляют нас, мужчин, на выполнение производственных заданий и максимально эффективное решение насущных проблем».

Председатель профсоюзного комитета предприятия Михаил Подъяблонский не поскупился на самые искренние комплименты и теплые поздравления в адрес ильичевских тружениц. Лучшим из них вручили почетные грамоты городского головы, а также дирекции и профкома комбината.

На своей странице в Facebook генеральный директор меткомбината имени Ильича Юрий Зинченко написал: «Милые женщины, вдыхайте весну. Наслаждайтесь весной и первыми солнечными лучами!»

Тружениц меткомбината «Азов­сталь» чествовали на торжественном собрании во Дворце культуры предприятия. Их тепло и сердечно поздравили генеральный директор комбината Энвер Цкитишвили, председатель профкома Николай Лехов.

От имени муниципалитета азовстальских женщин приветствовал председатель Левобережной райадминистрации Виктор Очеретин и вручил почетные грамоты городского головы.

«Миллионы теплых слов и весенних цветов – для вас, наши милые дамы. Вы привносите гармонию, упорядоченность в рабочий процесс, с легкостью справляетесь с работой любой сложности, применяете творческие подходы, находите нестандартные решения любой жизненной и рабочей ситуации», – подчеркнул Энвер Цкитишвили, отмечая благодарностями и почетными грамотами лучших сотрудниц.

Ради ваших улыбок

Всех мариупольчанок поздравили с 8 Марта городской голова Вадим Бойченко и его заместители.

«В этот яркий и весенний праздник мы поздравляем самых дорогих женщин – наших мам, бабушек, сестер, дочерей, супруг и коллег. Спасибо за то, что вы рядом. Все трудности мы пре­одолеваем ради ваших ярких глаз и улыбок», – отметил Вадим Бойченко.