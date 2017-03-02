Ильичевец
Свидетельства
О газете Ильичевец
Подписка на газеты
ON-LINE Подписка
Архив газеты Ильичевец
Архив Видео + Радио
Вестник
МиГ
Фоторепортажи
Фото

Сегодня: 10 марта 2017 года, Пятница
Мариупольское Телевидение – 20 лет в эфире
Праздник весны и очарования
Сезон ремонта дорог открыт
Главная | Архив газеты| Редакция | ФОТО | Видео  | Реклама | Объявления | TB Программа | ON-LINE Подписка | Вперед Пегас

Новости

 RSS-канал новостей
Главная / Новости / Улыбки, цветы, подарки

Суббота, 11 марта 2017 года, № 25


Улыбки, цветы, подарки

Фото Николая Коляды. Сладкий сюрприз. Шоколадные фонтаны – роскошь вкусов и ароматов – пришлись по душе женской половине меткомбината имени Ильича.

Как поздравляли мариупольских женщин с 8 Марта

Мариуполь – город-труженик: он рано засыпает и рано просыпается. А в первые весенние деньки он словно сбрасывает с себя покров серьезности и расцветает улыбками и цветами.

У стали женское лицо

По традиции накануне 8 Марта во Дворец металлургов на праздничную программу пригласили сотрудниц меткомбината имени Ильича. Для них уже в холле было подготовлено немало сюрпризов: цветочная фотозона, шоколадные фонтаны, играл оркестр, а каждой из пришедших вручали букет нежнейших тюльпанов.

«На нашем предприятии работает около шести тысяч женщин, – рассказал Константин Писмарев, директор по технологии и качеству меткомбината имени Ильича. – Это – истинное ядро, одновременно сильное и прекрасное, женщины вдохновляют нас, мужчин, на выполнение производственных заданий и максимально эффективное решение насущных проблем».

Председатель профсоюзного комитета предприятия Михаил Подъяблонский не поскупился на самые искренние комплименты и теплые поздравления в адрес ильичевских тружениц. Лучшим из них вручили почетные грамоты городского головы, а также дирекции и профкома комбината.

На своей странице в Facebook генеральный директор меткомбината имени Ильича Юрий Зинченко написал: «Милые женщины, вдыхайте весну. Наслаждайтесь весной и первыми солнечными лучами!»

Тружениц меткомбината «Азов­сталь» чествовали на торжественном собрании во Дворце культуры предприятия. Их тепло и сердечно поздравили генеральный директор комбината Энвер Цкитишвили, председатель профкома Николай Лехов.

От имени муниципалитета азовстальских женщин приветствовал председатель Левобережной райадминистрации Виктор Очеретин и вручил почетные грамоты городского головы.

«Миллионы теплых слов и весенних цветов – для вас, наши милые дамы. Вы привносите гармонию, упорядоченность в рабочий процесс, с легкостью справляетесь с работой любой сложности, применяете творческие подходы, находите нестандартные решения любой жизненной и рабочей ситуации», – подчеркнул Энвер Цкитишвили, отмечая благодарностями и почетными грамотами лучших сотрудниц.

Ради ваших улыбок

Всех мариупольчанок поздравили с 8 Марта городской голова Вадим Бойченко и его заместители.

«В этот яркий и весенний праздник мы поздравляем самых дорогих женщин – наших мам, бабушек, сестер, дочерей, супруг и коллег. Спасибо за то, что вы рядом. Все трудности мы пре­одолеваем ради ваших ярких глаз и улыбок», – отметил Вадим Бойченко.

К поздравлениям присоединились секретарь горсовета Степан Махсма и заместители городского головы Александр Голтвенко, Михаил Когут и Ярослав Хотнянский. Праздник завершился концертной программой муниципального камерного оркестра «Ренессанс».

 

 

 

Николай Пожогин  


Другие новости выпуска № 25 от 11 марта 2017 года
  • Блокада здравого смысла /
  • «Блокаде – нет!» /
  • Каждое его слово – о родной Украине /
  • Мариуполь выходит на субботник /
  • Услышьте нас! /
  • Льготы: реальность или фикция? /
  • Обратная связь с Татьяной Мацковой /
  • Зеленая приемная /
  • С праздником весны и новой жизни /
  • Улыбки, цветы, подарки /
  • Обаяние и ум: одно другому не противоречит / Публично о личном с Татьяной Мацковой
  • Анна Терещенко: «Я желаю мариупольчанкам быть спортивными» / Город спорта с Александром Куртовым
  • Карпатские красоты /
  • Финиш турнира памяти Армяновского / Город спорта с Александром Куртовым
  • Слет туристов /
  • Как подготовить кожу лица к весне? / Советы косметолога с Любовью Товкач
  • План мероприятий Центра социальной защиты «Забота» /
  • На слуху: значимые события недели /

     

    		•

    Архив выпусков
    Март 2017
    ПнВтСрЧтПтСбВс
    12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031
    год:   месяц:


    Топ новости


    Блокада здравого смысла
    Волонтеры не задумываются о последствиях своей акции для простых украинцев и предприятий Подробнее...


    Праздник весны и очарования
    Завтра дамы будут принимать поздравления с 8 Марта, в субботу ильичевцы выбирали самых красивых, умных и обаятельных Подробнее...


    Сезон ремонта дорог открыт
    Первым делом «Мариупольавтодор» приведет в порядок городские автомагистрали Подробнее...


    Как развязать «мусорный» узел
    Стоит ли Мариуполю повторять печальный опыт Львова? Справиться с проблемой сбора и утилизации можно только на государственном уровне, и оттягивать решение вопроса времени уже нет Подробнее...


    Старые оглобли по новой цене
    Стоимость проезда растет быстрее, чем качество услуг: нужны компромиссные решения, уверены горожане Подробнее...
    RSS лента
    RSS-канал новостей
    http://www.ilich.in.ua/news.rss


    Главная | Новости | Наши издания | Свидетельства | О газете | Подписка | Фоторепортажи | Реклама | Архив выпусков | «Ильич-сталь»

    2002-2009 © "Ильичевец". Электронная почта:

    При цитировании обязательна ссылка на ilich.in.ua.
    При цитировании электронными СМИ размещение активной ссылки ilich.in.ua обязательно.

    		 Редакция:пр. адмирала Нахимова, 116 А г. Мариуполь 875034
    Телефоны: главный редактор (0629) 47-46-45, заместитель главного редактора (0629) 47-45-60, реклама, объявления, подписка (0629)47-46-11, справки по редакции 47-45-76
    		  
    Яндекс цитирования