Суббота, 11 марта 2017 года, № 25 Публично о личном с Татьяной Мацковой

Обаяние и ум: одно другому не противоречит



Как найти золотую середину между воспитанием дочери и карьерными амбициями, знает героиня нашей сегодняшней публикации Ольга Башкирова В ней гармонично сочетаются сильная деловая женщина и любящая мать. Она из тех, о ком говорят «мягко стелет, да жестко спать» – от своей команды, да и от коллег на предприятии начальник управления внутренних коммуникаций Ольга Башкирова требует максимум отдачи. И все ради одной цели – качественного представительства жизни комбината имени Ильича. Всегда на главных ролях. Уже с детского сада я старалась всегда быть в центре внимания. Помню, что на детском выпускном была ведущей. И в школе мне нравилось быть среди первых. А дома я была послушным ребенком. Уже подростком проявляла самостоятельность и целеустремленность. Кроме учебы успевала играть в КВН, принимать участие в школьных интеллектуальных турнирах. И из школы вышла с золотой медалью – а как же иначе?! Люблю точность. Из всех школьных предметов отдавала предпочтение физике. Мне всегда нравились точные науки, поэтому после школы поступила на техническую специальность. Правда, в детстве мечтала научиться играть на фортепиано, но с музыкальной школой как-то не сложилось. Зато мою мечту реализовала дочь Алина: она органично вошла в мир музыки, инструмент – естественное продолжение ее души. Здоровые амбиции – залог успеха. Я всегда ставила себе амбициозные цели и шла к их достижению. Алине пришлось быстро учиться самостоятельности – в 1,5 года ее уже водили в садик. Я начала свой профессиональный рост с Харцызского трубного завода, потом был переезд в Мариуполь, начало работы на комбинате имени Ильича. Сегодня я четко знаю: это был правильный шаг. Надо быть уверенным, но не самоуверенным. Так недавно сказала моя дочь, и она права. Уверенность – синоним успеха. Но если человек будет считаться только со своей точкой зрения, не прислушиваться к мнению других, он вряд ли достигнет высот. Подчиненных нужно уметь слушать. Сила руководителя в умении создать сильную команду. Важно окружить себя надежными, амбициозными и увлеченными своим делом людьми. Надо давать подчиненным возможность расти, поддерживать их, мотивировать. Если ваш работник вырос в профессиональном плане или даже перерос вас – это ваш успех. Руководитель должен пройти каждую ступень. Нельзя стать великим начальником сразу после университета. Руководитель не должен уметь все, но многое обязан уметь сделать сам. Иначе он не будет знать, как делается та или иная работа, сколько на нее уходит времени и сил. Не жалейте времени на карьеру и учебу. Я придерживаюсь правила: учиться нужно на протяжении всей жизни. У меня три высших образования. Степень MBA получила в Донецком государственном университете управления, уже работая на комбинате имени Ильича. Сейчас продолжаю совершенствовать знание английского и украинского языков. Постоянная учеба – не просто амбиции или желание следовать моде. Сегодня это обязательное условие для достижения успеха. Современный мир постоянно меняется, технологии развиваются с невероятной скоростью. Нам остается только успевать за прогрессом. В здоровом теле – здоровый дух. Я всегда стараюсь поддерживать себя в форме. Утро начинается с пробежки. Независимо от погоды встаю в шесть утра и пробегаю три километра. Это придает мне сил и заряжает энергией на целый день. Кроме того, я слежу за своим рационом. Как сторонник правильного питания, стараюсь, чтобы в меню было больше полезных каш, белковой пищи и поменьше жареного. Уже несколько лет назад полностью исключила из своего рациона соль, картошку и белый хлеб. А еще мой рецепт хорошего самочувствия – это четыре сырых перепелиных яйца с утра. Хобби. У меня это путешествия – люблю солнечные города и страны, всегда интересно познавать культуру и традиции.