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Суббота, 11 марта 2017 года, № 25


План мероприятий Центра социальной защиты «Забота»

В будние дни с 8:00 до 14:00 — работа общественной приемной

13 марта

9:00     заседание секции УБД;

9:00     репетиция группы солистов «Самоцветы»;

10:00   клуб «Чайная церемония»;

11:00   клуб «Любители живописи»;

12:30   клуб любителей поэзии «Калейдоскоп»;

13:00   репетиция ансамбля «Осенний вальс».

14 марта

9:00     клуб «Любители шахмат»;

10:00   клуб «Ветераны пограничных войск»;

10:00   репетиция ансамбля «Сударушки»;

10:00   репетиция ансамбля «Ивушки»;

12:30   танцевальная программа;

13:30   репетиция ансамбля народной песни «Ильичевская душа».

15 марта

9:00     репетиция ансамбля «Витязь»;

11:00   клуб «Природа и фантазия»;

11:00   заседание клуба «Любители книги»;

11:30   организационная беседа;

12:30   клуб «В мире прекрасного»;

13:30   репетиция ансамбля «Ретро».

16 марта

8:00     совещание с председателями советов ветеранов структурных подразделений;

9:00     занятие в клубе рукоделия «Мечта»;

10:00   репетиция ансамбля «Сударушки»;

10:00   репетиция ансамбля «Азовочка»;

12:30   концерт ансамбля «Сударушки»;

12:30 – 14:00 работа библиотеки центра «Забота»;

13:30   репетиция ансамбля «Любисток».

17 марта

10:00   занятие в клубе «Любители путешествий»;

12:30   консультация врача–терапевта горбольницы №1;

13:30   репетиция ансамбля народной песни «Ильичевская душа».

  


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