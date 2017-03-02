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Суббота, 11 марта 2017 года, № 25
План мероприятий Центра социальной защиты «Забота»
В будние дни с 8:00 до 14:00 — работа общественной приемной
13 марта
9:00 заседание секции УБД;
9:00 репетиция группы солистов «Самоцветы»;
10:00 клуб «Чайная церемония»;
11:00 клуб «Любители живописи»;
12:30 клуб любителей поэзии «Калейдоскоп»;
13:00 репетиция ансамбля «Осенний вальс».
14 марта
9:00 клуб «Любители шахмат»;
10:00 клуб «Ветераны пограничных войск»;
10:00 репетиция ансамбля «Сударушки»;
10:00 репетиция ансамбля «Ивушки»;
12:30 танцевальная программа;
13:30 репетиция ансамбля народной песни «Ильичевская душа».
15 марта
9:00 репетиция ансамбля «Витязь»;
11:00 клуб «Природа и фантазия»;
11:00 заседание клуба «Любители книги»;
11:30 организационная беседа;
12:30 клуб «В мире прекрасного»;
13:30 репетиция ансамбля «Ретро».
16 марта
8:00 совещание с председателями советов ветеранов структурных подразделений;
9:00 занятие в клубе рукоделия «Мечта»;
10:00 репетиция ансамбля «Сударушки»;
10:00 репетиция ансамбля «Азовочка»;
12:30 концерт ансамбля «Сударушки»;
12:30 – 14:00 работа библиотеки центра «Забота»;
13:30 репетиция ансамбля «Любисток».
17 марта
10:00 занятие в клубе «Любители путешествий»;
12:30 консультация врача–терапевта горбольницы №1;
13:30 репетиция ансамбля народной песни «Ильичевская душа».