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Суббота, 11 марта 2017 года, № 25


Слет туристов

Зимний слет туристов меткомбината имени Ильича, как и в 2016 году, проходил в Приморском парке у памятного знака «Торпедный катер», ставшего местом старта и финиша для десяти команд ильичевцев и одной команды гостей из МРМЗ. Трасса соревнований по спортивному ориентированию, разработанная Сергеем Деминым и Александром Сиваковым, была короткой и включала пять контрольных пунктов, которые участники должны были найти и отметить.

Погода соревнованиям благоволила, места знакомые, и команды затрачивали 11 – 14  минут на прохождение трассы, спор шел за доли секунды. Победила команда конвертерного цеха, «серебро» у локомотивщиков (УЖДТ), а вот неожиданная «бронза» – у управления охраны труда. Хорошо выступили команды управления комбината, ЦХП, УИТ, а обрадовали всех своим выступлением новички – команда ЦТиС. Победителями конкурса «Знаете ли вы туризм?» стали инженер Валерий Силкин, учитель Инна Вазианова и доктор Ирина Науменко.

Весенние соревнования пройдут в мае в Федоровском лесу.

Юрий Некрасовский   


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