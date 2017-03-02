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Суббота, 11 марта 2017 года, № 25
Город спорта с Александром Куртовым
Финиш турнира памяти Армяновского
Двумя решающими поединками завершился традиционный футбольный турнир памяти известного мариупольского футболиста Ивана Армяновского. Сначала на поле вышли претенденты на третье место – команды «Промсервис» и «Азовсталь». Первый тайм противостояния завершился вничью – 1:1. На гол азовстальца Сергея Демченко ремонтники ответили точным ударом Владимира Омельчука. После перерыва в составе «Азовстали» выделялся известный в недавнем прошлом футболист мариупольской команды мастеров Евгений Таран – он перебросил мяч через вратаря в сетку ворот, а затем сделал голевую передачу на Кирилла Королева, и счет стал 3:1 в пользу «Азовстали». В дальнейшем соперники обменялись голами. Финальный свисток зафиксировал победу азовстальцев со счетом 4:2.
А победителями двадцать первого турнира памяти Ивана Армяновского стали футболисты команды «Титан» конвертерного цеха меткомбината имени Ильича. В финале они со счетом 2:0 обыграли команду «Яруд». В составе ильичевцев голы забили Валерий Погорецкий и Евгений Шаруда.