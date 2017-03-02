Суббота, 11 марта 2017 года, № 25

Карпатские красоты Нам сверху видно все. Ильичевские горнолыжники на одной из карпатских вершин.



Ильичевцы посвятили зимние походы 120-летию родного комбината О том, что Карпаты стали любимым местом отдыха ильичевских туристов, говорит статистика двух последних лет. Причин тому много: территориальная близость, безопасность и то, что походы здесь значительно дешевле, чем по Кавказу и Крыму. Тем более что красоты Карпат ничем не хуже, а в чем-то даже и лучше: чистейший воздух лесов и вода карпатских рек, памятники природы и истории края. Дважды – в 2015 и 2016 годах – ильичевские туристы проводили походы по горному заповеднику «Горганы» в Ивано-Франковской области. Интересный, красивый и не особо сложный маршрут понравился ильичевским железнодорожникам, составлявшим большинство в обеих группах. Руководил походами Александр Сиваков. Год 2017-й стал юбилейным для меткомбината имени Ильича, часть походов и соревнований спортсмены посвятили 120-летию предприятия. Этой дате был посвящен и зимний поход шестерых ильичевцев под руководством Алексея Полухина (дирекция охраны труда) с восхождением на наиболее высокие вершины украинских Карпат – «двухтысячники» Чернореченского хребта. Поход был сложным даже в его начале – при восхождении на высшую вершину – Говерлу, где погода не баловала. Летом прошлого года этот маршрут прошла группа под руководством Дмитрия Погорелова (конвертерный цех), но тогда условия были безусловно легче. Наибольшее количество участников-ильичевцеввЂ‚собирают сборы горнолыжников в Буковеле под руководством Валерии и Дмитрия Погореловых. Недешево обходятся участникам дорога и декада в горах, но горные лыжи того стоят. В феврале этого года сборы собрали 68 участников – от ветеранов до новичков. В планах на 2017-й – походы в Карпаты и горные, водные и просто автобусные экскурсии. Юрий Некрасовский