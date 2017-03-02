Суббота, 11 марта 2017 года, № 25 Город спорта с Александром Куртовым

Анна Терещенко: «Я желаю мариупольчанкам быть спортивными» Чего-то не хватает. Анна Терещенко мечтает в этом году завоевать медаль на универсиаде в Тайбэе.



Лидер украинского ушу находит время для журналистской деятельности Самая, пожалуй, титулованная спортсменка нашего города, мастер спорта международного класса по ушу, неоднократная чемпионка Европы, чемпионка мира среди юниоров и бронзовый призер взрослого мирового форума Анна Терещенко в преддверии 8 Марта рассказала не только о своей спортивной карьере, но и об увлечениях, о вкусах и пристрастиях. – Анна, большую часть своей жизни, 16 лет, вы провели здесь, в спортзале ОШ №68, где тренируются мариупольские мастера ушу. Пришли сюда в 8 лет, совсем юной девочкой. Хватало тогда времени на куклы или же вам хотелось только тренироваться, заниматься любимым видом спорта? – У меня было полноценное детство, оглядываясь назад, могу сказать, что я им довольна. Были у меня и куклы Барби, как у других девочек. А еще в наследство от старшего брата мне достались игрушечные машинки, танки, и с ними я играла. Старалась совмещать учебу и тренировки, успевала и побегать с друзьями на улице. – За время своей спортивной карьеры вы побывали во многих странах, на разных континентах. Чаще всего в Китае, там родина ушу. Что больше всего впечатлило в Поднебесной? – В Китае, как мне кажется, даже воздух пропитан любовью к спорту. Не обязательно это ушу, просто элементарные физические упражнения. Очень доброжелательные люди, все без исключения ведут активный образ жизни, выполняют разнообразные упражнения в парках, скверах, где расположены различные тренажеры. Приятно вспоминать поездку в Сингапур в 2010 году, где я выиграла золотую медаль на чемпионате мира среди юниоров. Могу отметить столицу Индонезии Джакарту. – У вас много титулов, наград с самых престижных международных турниров. А есть вершины в спорте, которые Анна Терещенко еще не покорила? – В этом году летом состоится универсиада в Тайбэе (о. Тайвань. – Прим. автора), планирую там выступить, очень хочется показать достойный результат, буду готовиться. Конечно, хочется привезти оттуда медаль, но, прежде всего, хочется выступить чисто, без ошибок, как я это могу. Там будут выступать только студенты, а я учусь в магистратуре Бердянского педагогического университета, так что нужно использовать этот шанс. – Не планируете выйти замуж в ближайшее время? – В данный момент у меня на первом месте – спортивная карьера, хотя о личной жизни тоже забывать не нужно. Очень важно, чтобы близкий человек тебя поддерживал, понимал, это главное. – Какие подарки провозите своим близким из зарубежных поездок? – Разные. Стараюсь, чтобы подарок был не только интересным, но и нужным. У меня брат занимается ушу, привожу ему в подарок спортивную форму, ему нравится. Маме – китайский чай, она его очень любит. – Ваш любимый стиль одежды? – Очень люблю спортивные вещи, понятно почему. Но, когда надеваю платья, мои друзья говорят: «Редко, да метко». Значит, все как надо. Что касается обуви, я люблю кроссовки: у меня есть кроссовки для ходьбы, занятий в тренажерном зале, отдельно для ушу (пар десять). – Ваше хобби? – В последнее время мой тренер загрузил меня работой, пишу статьи на спортивно-патриотический сайт «Афганец». На мне также размещение фото- и видеоматериалов, поздравления спортсменов, тренеров. Можно считать, что это мое хобби. – Знаю, что пробуете себя на тренерском поприще. Как успехи? – С детьми работать нравится, к ним нужен индивидуальный подход. Расписываю планы тренировок. Начинала, когда моим воспитанникам было по 3 года, сейчас им 7 – 8, так что детство мы пережили, сейчас у них юношеский возраст. Я тренер-диктатор. Иногда не сплю по ночам, думаю, как лучше донести до подопечных свои требования. – Что бы хотели пожелать мариупольским девушкам на 8 Марта? – Желаю им всегда оставаться лучезарными, яркими, спортивными, сейчас это очень модно, а еще скоро лето. Пусть чаще улыбаются и будут счастливы.