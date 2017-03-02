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Суббота, 11 марта 2017 года, № 25

Советы косметолога с Любовью Товкач

Как подготовить кожу лица к весне?

За зиму в коже истончается защитный слой, сальные железы суживаются, закупориваются, поверхность кожного покрова становится менее эластичной, появляются сухость и шелушение, проявляется сосудистая сеточка, и в результате морщины становятся более заметными. Даже жирная кожа может выглядеть пересушенной. Весной кожа нуждается в хорошем очищении, увлажнении, питании и обязательно – в защите от ультрафиолетовых лучей.

Очищение

Оно необходимо для того, чтобы удалить все мертвые клетки и и очистить протоки сальных желез. Для этого необходимо пользоваться скрабом или гоммажем по типу кожи 1 – 2 раза в неделю. После отшелушивающих средств необходимо умыться с гелем или пенкой для умывания. Так вы удалите все загрязнения и лучше подготовите кожу к нанесению крема.

Тонизирование

После умывания кожу нужно протонизировать, чтобы подготовить к дальнейшим процедурам. Для этого нужны тоник по типу кожи или кубики льда, которые вы можете приготовить самостоятельно из чистой минеральной воды без газа или отвара аптечных трав. Кожа после этой процедуры становится более подтянутой.

Увлажняющий крем

Это обязательный уход весной как для жирной, так и для сухой и нормальной кожи. Крем должен быть абсолютно натуральным, легким – таким, который будет быстро и легко впитываться и не оставлять жирную пленку на поверхности кожи.

Правильно питайтесь

Включите в рацион свежие фрукты и овощи, откажитесь от жирного, жареного, острого и до минимума сократите сладкое. Устройте один раз в неделю разгрузочный день с кефиром или нежирным йогуртом. Разгрузку на овощах и фруктах лучше не проводить – в начале весны они лишены витаминов.

Посетите косметолога

Даже если вы давно занимаетесь домашним уходом за кожей лица, стоит посетить специалиста, который расскажет о состоянии вашей кожи и поможет подобрать уход. В этот период можно сделать очищение кожи лица, курс пилингов или массажей для лица, зоны декольте, чтобы усилить эффект от домашних процедур.

Будьте всегда молоды и красивы!

  


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